USA Today: климатологи предупредили мир о том, что он «движется в неправильном направлении»

Климатологи бьют тревогу: «мир движется в неправильном направлении», поскольку не предпринимаются масштабные действия по сдерживанию выбросов парниковых газов, пишет USA Today. Согласно новому докладу ООН, посвящённому состоянию климата, за последние 50 лет число происходящих стихийных бедствий, связанных с изменением климата, выросло в пять раз. Генсек ООН Антониу Гутерреш убеждён, что всему виной упорное нежелание человечества избавиться от своей зависимости от ископаемого топлива.

Согласно новому отчёту ООН, опубликованному во вторник в Женеве, мир «движется в неправильном направлении», когда речь идёт об изменении климата. В документе под названием «Единство в науке» авторы предупреждают, что без более масштабных действий по сдерживанию выбросов парниковых газов физические и социально-экономические последствия изменения климата будут всё более разрушительными, пишет USA Today.

«Ситуация с паводками, засухами, волнами тепла, экстремальными штормами и лесными пожарами всё больше ухудшается, показатели бьют рекорды с пугающей частотой. Волны тепла в Европе, паводки колоссального масштаба в Пакистане, длительные и сильные засухи в Китае, в районе Африканского Рога и в США. В новом масштабе этих бедствий нет ничего естественного. Это цена зависимости человечества от ископаемого топлива», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает USA Today.

В отчёте говорится о том, что число стихийных бедствий, связанных с изменением климата, за последние 50 лет выросло в пять раз. Они уносят в среднем по 115 жизней в сутки, но впоследствии ситуация может усугубиться. Также сообщается о продолжающемся росте концентрации парниковых газов до рекордно высокого уровня. Авторы доклада предупреждают, что выбросы ископаемого топлива в настоящее время превышают допандемийный уровень. Последние семь лет были самыми тёплыми на Земле за всю историю наблюдений. С вероятностью в 93% существует опасность того, что хотя бы в один из ближайших пяти лет установится рекордная жара. Более того, по мнению климатологов, вероятность того, что хотя бы в один из ближайших пяти лет среднегодовая температура временно будет на 1,5 °C выше среднего значения за 1850—1900 годы, составляет 48%, пишет USA Today.

В докладе предупреждается, что по мере усиления глобального потепления нельзя исключать возможность возникновения «переломных моментов» в климатической системе. Переломные моменты включают, среди прочего, таяние полярных ледяных щитов Гренландии и Антарктики и высыхание тропических лесов Амазонки. Отчёт ООН появился на фоне опубликованной на прошлой неделе научной работы о том, что четыре климатических «переломных момента», вероятно, будут пройдены, если температурный порог в 1,5 °C, установленный в Парижском соглашении по климату 2015 года, будет превышен, сообщает автор материала.

«Доклад «Единство в науке» этого года показывает, что воздействия климата выходят на неизведанную территорию разрушения. Тем не менее каждый год мы удваиваем эту зависимость от ископаемого топлива, несмотря на то что симптомы быстро усугубляются», — отметил Гутерреш, пишет USA Today.

Многие правительства уже пытаются бороться с угрозами стихийных бедствий, связанных с изменением климата, и согласно полученным данным, в последние годы смертность от них снизилась. Тем не менее, по прогнозам учёных, экономические издержки климатических катастроф резко возрастут. В отчёте ООН говорится, что такие «потери и ущерб» могут быть ограничены своевременными действиями по предотвращению дальнейшего потепления и адаптации к уже неизбежным повышениям температуры. Вопросы компенсации за ущерб, нанесённый бедным странам в результате выбросов, производимых богатыми странами, будут играть важную роль на предстоящих переговорах ООН по климату в Египте этой осенью, резюмирует USA Today.