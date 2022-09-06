Le Figaro: школьников Гренобля перестанут кормить мясом и рыбой ради сохранения климата

01:22
Глава Минэнерго заявил, что Россия справляется с энергетическими санкциями Запада
Россия сумела адаптироваться к западным санкциям в энергетической сфере. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.
01:08
Bloomberg: в ЕС 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на российский газ
В Европейском союзе на технической встрече 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.
01:03
Карпин — о победе над «Торпедо»: три очка, как говорится, не пахнут
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».
00:57
Власти Индии заявили, что рассмотрят предложение G7 о потолке цен на нефть из России
Индия тщательно изучит предложение G7 поддержать введение потолка цен на российскую нефть, заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури.
00:54
Матыцин: Россия ещё не вернула средства, потраченные на международные турниры
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что пока что не удалось вернуть средства, потраченные на проведение крупных международных турниров.
00:48
Главный тренер ПСЖ не считает команду фаворитом Лиги чемпионов сезона-2022/23
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье оценил перспективы команды на чемпионство в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
00:47
Глава Чечни Кадыров предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске.
00:34
Минприроды: ущерб от лесных пожаров в России с начала года составил 9,3 млрд рублей
Лесные пожары в России нанесли ущерб на 9,3 млрд рублей с начала года. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
00:32
FIBA отклонила протест сборной Турции на результат матча с командой Грузии
Международная федерация баскетбола (FIBA) отклонила протест сборной Турции по поводу снятия времени с игрового процесса из-за потасовки двух спортсменов.
00:19
Гинцбург допустил двукратный рост смертности от коронавируса в России в ближайшее время
Смертность от коронавируса в России за месяц выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти ещё вдвое. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
00:18
Глава Минэнерго России: Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году
Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, заявил в интервью ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов. По его словам, это приведёт к остановке работы промышленности в ЕС.
00:16
Норри о поражении от Рублёва: он не делал мне никаких подарков, играл очень надёжно
Девятая ракетка мира Кэмерон Норри высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США 2022 года.
00:08
Депутат «Альтернативы для Германии» Майер высказался за запуск «Северного потока — 2»
Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2».
00:00
В Госдуме предложили наносить на алкогольные этикетки надпись «Алкоголь вам враг!»
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект (есть в распоряжении RT), в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан на алкогольной продукции.
23:59
В Норвегии заявили об исключении хавбека «Ростова» Норманна из национальной сборной
Журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн исключен из сборной Норвегии по футболу.
23:57
В Москве пройдёт экологическая акция «Листопад добрых дел»
В столице состоится экологическая акция «Листопад добрых дел». Её инициаторами выступили специалисты Мосприроды.
23:56
Трюдо попросил канадцев помочь полиции в поиске убийц десяти человек
Канадский премьер Джастин Трюдо призвал жителей помочь найти двух преступников, которые убили десять человек в провинции Саскачеван.
23:55
Аналитик Митрахович рассказал, что цены на газ в Европе будут зависеть от украинского транзита
Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович выразил мнение, что цены на газ в Европе будут зависеть в том числе от того, будет ли продолжаться или сокращаться транзит через Украину.
23:54
Диетолог Соломатина предупредила об опасности при нарушении правил консервации грибов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление недостаточно промытых и обработанных перед консервацией грибов может привести к летальному исходу.
23:53
На портале «Душевная Москва» доступен список коворкингов для социально ориентированных НКО
В столице обновили портал «Душевная Москва». По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, теперь на сайте представлены сервисы городских коворкинг-центров НКО.
23:53
В Нижегородской области более 400 беженцев получили гражданство России
В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что в регионе 412 переселенцев из ЛНР, ДНР и с Украины получили российское гражданство с начала 2022 года.
23:52
Автоэксперт Хресин рассказал, что правильное хранение продлевает срок службы шин
Автоэксперт Алексей Хресин поделился полезными советами, которые могут помочь автовладельцам продлить срок службы шин своих авто.
23:52
Черчесов высказался об увольнении Комппера из «Локомотива»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на информацию об увольнении наставника Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».
23:52
Томская область направила в Донбасс гуманитарный груз весом в 20 тонн
Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса.
23:50
Юрист Спиридонов рассказал о субсидиях на оплату ЖКХ для семей с низким уровнем дохода
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов рассказал, что люди, расходы которых на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, могут получать субсидии.
23:50
В Госдуме предложили распространить программу семейной ипотеки на вторичный рынок
Депутат Госдумы от Краснодарского края, заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением разрешить брать семейную ипотеку для покупки объектов на вторичном рынке людям из городов и поселений, где не строят новое жильё.
23:45
В Самаре проведут 150 мероприятий в честь Дня города
В Самаре проведут около 150 мероприятий в честь Дня города.
23:42
«Торино» без Миранчука обыграл «Лечче» в матче Серии А
«Торино» одержал победу над «Лечче» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.
23:39
Посол России в Кабуле: число терактов в Афганистане возросло
За последнее время число терактов в Афганистане выросло, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
23:37
Синоптик Колесов прокомментировал погоду в Петербурге
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.
23:37
Власти Ставрополья заявили о важной роли волонтёров в борьбе с COVID-19
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о важной роли волонтёров в борьбе с COVID-19.
23:37
В Нижегородской области начался приём заявок на участие в региональном конкурсе имени Кулибина
В Нижегородской области начался приём заявок на участие в региональном конкурсе объектов интеллектуальной собственности. По его итогам определят лауреатов премии имени Кулибина.
23:36
В Самарской области пройдёт международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век»
Международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век» пройдёт с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти.
23:36
Фестиваль «День Бородина» в Подмосковье посетили более 50 тысяч человек
Военно-исторический фестиваль «День Бородина» в Московской области посетили более 50 тыс. человек.
23:36
В Карелии отменён особый противопожарный режим
В Карелии с 5 сентября отменён особый противопожарный режим.
23:35
Терапевт Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте
Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.
23:35
Система видеомониторинга будет отслеживать лесные пожары в ХМАО
Система видеомониторинга будет отслеживать лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе.
23:35
Выставка «Календарь деяний Петра I» открылась в Туле
Мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I» открылась в Тульском кремле.
23:29
В «Ростове» высказались о ситуации с тройным пробитием пенальти в матче с «Торпедо»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал ситуацию с тройным пробитием пенальти в ворота «Торпедо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:27
Пушилин встретился с прибывшим в Донецк Охлобыстиным
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с актёром Иваном Охлобыстиным и его семьей, которые приехали в ДНР.
23:20
Путин прилетел во Владивосток
Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток. Как ожидается, он понаблюдает за военными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме.
23:15
Минэнерго России ждёт решения проблемы с «Сахалином-1» в ближайшее время
Минэнерго России рассчитывает на оперативное восстановление добычи в рамках проекта «Сахалин-1», заявил глава министерства Николай Шульгинов.
23:12
«Торпедо» подаст жалобу на судейство в матче с «Ростовом»
Главный тренер столичного «Торпедо» Николай Савичев заявил, что клуб подаст жалобу на судейство в матче восьмого тура чемпионата России с «Ростовом».
22:58
Черчесов верит в успех Дзюбы и Оздоева в новых турецких клубах
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор» и Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».
22:58
Директор МАГАТЭ 6 сентября выпустит отчёт о работе миссии агентства на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 сентября намерен обнародовать отчёт о результатах работы миссии агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
22:55
Иммунолог Продеус призвал вакцинироваться от гриппа
Профессор, врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус призвал вакцинироваться от гриппа.
22:55
Иммунолог Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии.
22:55
Эксперт Попов высказался об уроках финансовой грамотности в школах
Гендиректор Talk Bank, эксперт по личным финансам Михаил Попов прокомментировал сообщение о том, что в Московской области будут учить финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс.
22:54
Эпидемиолог Малышев посоветовал проверить уровень сахара в крови тем, кто переболел COVID-19
Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Николай Малышев посоветовал проверить уровень сахара в крови тем, кто переболел COVID-19.
22:43
В «Ростове» сообщили о скором переходе Норманна в «Динамо»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о будущем норвежского полузащитника команды Матиаса Норманна.