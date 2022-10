Guardian: лишь 5% пластиковых отходов в США идёт на переработку, а не на свалку

Согласно новому исследованию Greenpeace, лишь около 5% всех пластиковых отходов, произведённых американскими домохозяйствами за прошлый год, были переработаны. А остальные 95% из 51 млн тонн пластиковых упаковок, бутылок, пакетов и другого мусора оказались в итоге на свалках, в океане или в атмосфере, где они рассеиваются в виде крошечных токсичных частиц, сообщает The Guardian.

Как показали результаты исследования, ничтожная часть пластиковых отходов в США действительно отправляется на переработку — причём это вызвано не только безответственным потребительским отношением или ленью американцев, пишет The Guardian. Даже если бы каждое домохозяйство сортировало весь пластик, ситуация всё равно бы ненамного улучшилась, поскольку фактически ни один тип используемой в США пластиковой упаковки не соответствует нормативам для вторичной переработки, используемым Федеральной торговой комиссией, подчёркивается в статье.



В целом за 2021 год американцы выбросили около 51 млн тонн пластиковых обёрток, бутылок, пакетов и так далее, в среднем около 309 фунтов пластика на человек, поясняется в статье. И почти 95% из этого мусора оказалось на свалках, в океане или были рассеяны в атмосфере в виде крошечных токсичных частиц.



Причём проблема связана не только с безответственным потребительским отношением или ленью американцев, отмечается в статье. По данным Greenpeace, даже если бы каждое домашнее хозяйство сортировало каждый кусок пластика и отправляло его на переработку, то ситуация всё равно была бы не намного лучше: в отчёте говорится, что ни один тип используемой сейчас в США пластиковой упаковки не соответствует нормативам для эффективной вторичной переработки, используемым Федеральной торговой комиссией и другими природозащитными организациям.



Даже те виды пластмассы, которые долгое время считались пригодными для вторичной переработки (например, пластиковые бутылки и кувшины типа ПЭТ № 1 и ПЭВП № 2) — в реальности не соответствуют 30%-ному нормативу, который был установлен Фондом Эллен Макартур, говорится в статье. А уровень переработки остальных типов пластика, которые используют миллионы американцев каждый день для упаковки пищи или во время онлайн-покупок, составляет менее 5%.



Такая статистика наверняка рассердит тех, кто тратил своё время на старательное мытьё пластиковых контейнеров и бутылок в надежде, что они в конечном итоге будут переработаны для производства других товаров, отмечается в статье. «Такие корпорации, как Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé и Unilever, десятилетиями сотрудничали с передовыми отраслевыми группами, чтобы продвигать переработку пластика как решение проблемы пластиковых отходов. Но статистика ясно демонстрирует, что практически говоря, основная часть пластика просто не подлежит вторичной переработке», — заявила в этой связи Лиза Рамсден, координатор кампании за переработку пластика американского подразделения Greenpeace.



По её мнению, реальное решение этой проблемы — отказываться от пластика и переходить на другую упаковку, для которой возможно повторное использование и повторное наполнение. Масштабы проблемы подтверждает и опрос представителей 370 американских предприятий по переработке мусора, проведённый в 2020 году. Он показал, что большинство типов пластика не было использовано повторно, и даже упомянутые выше бутылки и кувшины не были полностью переработаны либо пригодны для вторичной переработки, пишет The Guardian.



В то же время, если сравнить со статистикой за предыдущие годы, здесь мало что изменилось: официальный уровень переработки пластика в США упал с 9,5% в 2014 году до 8,7% в 2018 году, до того как достичь критической отметки в 5% за прошлый год, подчёркивается в статье. При этом США, как и многие другие страны, долгое время вывозили миллионы тонн пластиковых отходов в Китай и считали, что там его будут перерабатывать, хотя большая часть этого мусора в итоге была сожжена или выброшена на свалку, сообщает The Guardian.



А после того, как Китай прекратил принимать пластиковые отходы в 2018 году, поскольку туда в основном направляли мусор, вообще не подходящий для переработки, альтернативные варианты так и не были найдены, в то время как использование пластика в США продолжало расти, подчёркивается в статье.



Вывоз пластикового мусора, как и все нынешние технологии переработки, не способны решить эту проблему: пластиковые отходы настолько вездесущи, что их чрезвычайно трудно собрать и практически невозможно отсортировать. При этом они вредны для окружающей среды и часто содержат токсичные материалы, а их переработка обходится довольно дорого, пишет The Guardian.



В то время как такие виды упаковочных материалов, как бумага, картон, металл и стекло, не вызывают подобных проблем, поэтому они перерабатываются гораздо быстрее, сообщается в статье. По словам Рамсден, спустя три десятилетия промышленная переработка пластика всё еще находится в зачаточном состоянии. Вместо того чтобы вводить в заблуждение американскую общественность, промышленность должна наконец поддержать амбициозный Глобальный договор о пластмассах, который призван положить конец эпохе пластика, подчеркнула она.



Договор активно разрабатывается после того, как в марте этого года более 170 стран поддержали историческую резолюцию ООН, направленную на прекращение загрязнения пластиком, поясняется в статье. При этом предполагается, что к 2024 году должно быть заключено международное юридически обязывающее соглашение. Есть надежда, что этот договор позволит ограничить степень загрязнения для будущих поколений и заменить пластик на упаковки с возможностью повторного использования, либо вообще отказаться от упаковки, сообщает The Guardian.

Согласно недавнему отчёту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), если не принять дополнительных мер, то к 2060 году глобальное использование пластика и количество отходов почти утроится, в то время как доля переработки будет увеличена совсем незначительно, подчёркивается в статье.