CNN: тихоокеанское мусорное пятно стало таким огромным, что на нём живут и размножаются прибрежные морские обитатели

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Reuters: слова президента Бразилии об ответственности США за конфликт на Украине возмутили Белый дом Reuters
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Скотт Риттер: Зеленского ждёт восстание, свержение и смерть Redacted
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Гвардиола в десятый раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, установив рекорд среди тренеров
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в десятый раз в своей карьере пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов.
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Внук Зюганова рекомендован кандидатом от КПРФ на выборах мэра Москвы
Депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов рекомендован в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы от партии КПРФ.
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Защитник «Акрона» назвал сказкой выступление команды в Кубке России
Защитник «Акрона» Даниил Сагуткин сравнил со сказкой победу над московским «Спартаком» в матче Кубка России по футболу.
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Посол Антонов потребовал от США оформить разрешения на въезд членам делегации России в ООН
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от властей США немедленно выдать разрешения на въезд всем участникам делегации России для участия в мероприятиях Организации Объединённых Наций.
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«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Испанский «Реал» встретится с английским «Манчестер Сити» в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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МС сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Английский «Манчестер Сити» оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
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«Милан» встретится с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов
Итальянские команды «Милан» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23.
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«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов
«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Власти Киева заявили, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA
Власти Киева заявили, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
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МИД: решение ОПЕК+ сократить добычу стало ответом на ограничение цен на российскую нефть
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти можно расценивать в качестве ответной меры на установление Западом потолка цен на российскую нефть.
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Канцлер ФРГ Шольц выразил мнение, что Киев не нуждается в новых видах вооружений
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что Киев пока не нуждается в новых видах вооружений. Об этом он сказал в ходе визита в Португалию.
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«Грузинская мечта»: шансы Грузии получить в 2023 году статус кандидата не превышают 50%
Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что шансы Грузии получить статус кандидата в члены Европейского союза в текущем году не превышают 50%.
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Сафонов: прыгнуть выше «Краснодара» в своей лучшей форме у «Акрона» не получится
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что команде по силам обыграть «Акрон» в первом этапе финала «Пути регионов» Кубка России.
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Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
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Гол Мартинеса вывел «Интер» вперёд в ответном матче с «Бенфикой» в 1/4 финала ЛЧ
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вывел команду вперёд в ответном матче с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Замглавы МИД России Панкин: расследование теракта на СП не может быть снято с повестки
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что расследование теракта на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» (СП) не может быть снято с повестки.
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Куруглиев стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе
Россиянин Даурен Куруглиев, который представляет Грецию, завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2023 года по вольной борьбе в Хорватии.
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Минэнерго Турции: Анкара планирует начать торги в рамках проекта газового хаба в 2024 году
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что торговые операции в рамках проекта газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году.
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Парламент Кубы переизбрал Диас-Канеля на пост президента республики до 2028 года
Национальная ассамблея народной власти Кубы переизбрала Мигеля Диас-Канеля Бермудеса на пост президента республики.
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Замглавы МИД Панкин назвал нелегитимным введение Западом потолка цен на российскую нефть
Замглавы МИД России Александр Панкин назвал неприемлемым и нелегитимным введение Западом потолка цен на российскую нефть.
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В Минсельхозе Румынии заявили, что ЕК может приостановить импорт зерна c Украины до 5 июня
Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.
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«Манчестер Сити» и «Бавария» не смогли открыть счёт в первом тайме матча Лиги чемпионов
Английский «Манчестер Сити» встречается с мюнхенской «Баварией» в гостях в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Гришин считает, что «Урал» способен выйти в финал Кубка России
Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин рассказал о соотношении сил в матчах между армейцами и «Уралом» в Кубке России.
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Холанд впервые не смог забить пенальти в матче Лиги чемпионов
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смог открыть счёт в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
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«СТРАНА.ua» сообщила о нескольких взрывах над Киевом и Киевской областью
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о нескольких взрывах над Киевом и Киевской областью.
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«Интер» и «Бенфика» играют вничью после первого тайма 1/4 финала Лиги чемпионов
«Интер» и «Бенфика» играют вничью после первого тайма в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Замглавы МИД России Панкин заявил, что процесс дедолларизации запущен
Замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.
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Глава МИД России Лавров прибыл в Никарагуа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Никарагуа. Об этом сообщило РИА Новости.
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Билялетдинов: «Ак Барс» не смог наладить игру во втором матче с ЦСКА
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал винить своих подопечных в поражении от московского ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Непомнящий: в течение минуты Эмерсон дважды завалил Заболотного
Российский тренер Валерий Непомнящий разобрал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с ЦСКА.
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Командир отделения ВСУ Кривенко: Артёмовск следовало покинуть после потери ключевых высот
Командир отделения Вооружённых сил Украины Владимир Кривенко выразил уверенность, что Артёмовск (Бахмут) следовало сдать, как только украинская армия потеряла контроль над ключевыми высотами в городе.
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МИД: Россия пригласила госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН
Россия пригласила государственного секретаря США Энтони Блинкена на министерские заседания в Совете Безопасности ООН 24—25 апреля в рамках российского председательства в СБ ООН.
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Непомнящий указал на главные минусы в игре ЦСКА
Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал про основные проблемы ЦСКА после ничейного результата в матче Кубка России с «Уралом».
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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы.
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Джикия вступил в перепалку с журналистом после вопроса о том, деградирует ли «Спартак»
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия довольно резко ответил на вопрос представителей СМИ о результатах столичного клуба в последних матчах.
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Барелла открыл счёт в ответном матче 1/4 финала ЛЧ «Интер» — «Бенфика»
Полузащитник «Интера» Николо Барелла открыл счёт в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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В Киеве и четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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Глава NASA Нельсон заявил, что США участвуют в космической гонке с Китаем
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что Соединённые Штаты участвуют в космической гонке с Китаем.
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Замглавы МИД России Панкин: доллар становится токсичным для повседневных операций
Замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.
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Федотов: «Урал» забил мяч ЦСКА в матче Кубка России с нарушением правил
Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что в матче Кубка России армейцы пропустили гол от екатеринбургского «Урала» с нарушением правил.
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Глава МИД Турции Чавушоглу: оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт.
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«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске на Украине произошли взрывы
В Днепропетровске на Украине произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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«Краснодар» дома сыграет с «Акроном» в первом этапе финала «Пути регионов» Кубка России
Прошла жеребьёвка первого этапа финала «Пути регионов», в котором определился хозяин матча «Краснодар» — «Акрон».
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Фёдоров — о победе над «Ак Барсом»: мы сыграли в хоккей, который приносит результат
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров поблагодарил своих подопечных за проявленный характер во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
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Алдонин — о пенальти в ворота «Урала»: состав преступления здесь налицо
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с ЦСКА.
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Минобороны России выпустило агитационный ролик о службе в армии по контракту
Министерство обороны России опубликовало 45-секундный агитационный ролик о службе в российских Вооружённых силах по контракту.
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Алдонин: ЦСКА стоит опасаться «Урала» в ответном матче
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный результат армейцев в матче Кубка России против «Урала».
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Глава МИД Турции Чавушоглу не исключил, что прекращение огня в Судане возможно 20 апреля
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара контактирует с обеими сторонами конфликта в Судане, а также не исключает возможности прекращения огня в четверг, 20 апреля.
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Колосков назвал разгильдяйством вылет «Спартака» из Кубка России по футболу
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что игрокам московского «Спартака» должно быть стыдно после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.
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Гвардиола — об ответной игре с «Баварией» в ЛЧ: нам не нужно защищаться весь матч
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».