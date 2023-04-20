CNN: тихоокеанское мусорное пятно стало таким огромным, что на нём живут и размножаются прибрежные морские обитатели

Учёные обнаружили, что гигантская куча мусора в Тихом океане объединилась с живыми существами. Тысячи морских обитателей, включая крабов, живут и размножаются на пластиковых отходах, которые уже превратились в отдельный остров. CNN отмечает, что каждый год в океан выбрасываются дополнительные 8 тонн мусора. Таким образом, природе приходится адаптироваться к деятельности человека.

Удивительная находка в океане. Гигантская куча мусора, плавающая в Тихом океане, похоже, объединилась с живыми существами. Учёные обнаружили, что тысячи прибрежных обитателей, включая крабов, сумели процветать и размножаться на пластиковых отходах в тысячах километрах от их изначального места обитания.

Как известно, большое тихоокеанское мусорное пятно в два раза превышает площадь Техаса и расположено между Калифорнией и Гавайскими островами. К нам присоединяется старший корреспондент по климату Билл Уэйд из Нью-Йорка. Рада тебя видеть, Билл.

БИЛЛ УЭЙД, корреспондент: И я рад тебя видеть.

ВЕДУЩАЯ: Какая странная история. Мы уже говорили об этом тихоокеанском мусорном пятне. Но теперь оно стало домом для всех этих морских существ, и они там хорошо живут, несмотря на всю эту кучу пластикового мусора. Объясни, пожалуйста, что показало исследование?

БИЛЛ УЭЙД, корреспондент: Оно показало, что природа адаптируется к деятельности человека. Но эта деятельность такая обширная, что мы по сути создали целую страну для этих маленьких созданий, которые должны жить возле берега. По недавним подсчётам, в океане сейчас находится около 170 триллионов кусочков пластика, многие из них попали туда с 2004 года. Они разлагаются на микрокусочки пластика, и таких кусочков в океане значительно больше, чем звёзд в галактике Млечный путь, представляете?





Каждый год туда дополнительно выбрасывается около 8 миллионов тонн мусора, потом формируются круги в Тихом океане и многие собираются в одной точке. Большая часть из них имеет такую супообразную консистенцию, часто этот микропластик особо и не увидишь невооружённым глазом. А здесь речь уже идёт о целых рифах из пластика. Причём они достаточно длинные, чтобы эти беспозвоночные могли адаптироваться, от морских анемонов до крошечных крабов.

Недавно у морских птиц обнаружили новое заболевание, пластикоз. Морские птицы употребляют столько пластика с едой, что он начинает влиять на их анатомию и физиологию. Это настоящая катастрофа, и она будет только разрастаться. Посмотрите на корпоративные планы нефтехимических компаний. Спрос на бензин снижается, поэтому они рассчитывают перейти в производство пластика. Значит можно умножать на два или три тот объём, который сейчас мы имеем.





Но это, конечно, ошеломляющее открытие науки — непреднамеренные последствия человеческой деятельности.

ВЕДУЩАЯ: Да. И, как ты уже сказал, столько пластика, который мы используем, попадает в итоге в окружающую среду. Он не перерабатывается. Расскажи ещё про то, как он оказывается в нашей пищевой цепочке?

БИЛЛ УЭЙД, корреспондент: Да, долгое время усилия по переработке отходов были не более чем притворством. Тот треугольничек из зелёных стрелок, который часто встречается, — это всего лишь камуфляж, используемый производителями и лоббистами пластика, чтобы переложить ответственность по переработке на потребителя, а не на производителя.





Для него нет рынка. Китай отказался принимать его несколько лет назад для переработки. У развивающихся стран вообще нет никаких вариантов, только сжечь его или выбросить в море. Вот так и возникла эта огромная проблема. В ООН пытались поднять эту тему, наложить мораторий. Это лишь подчёркивает размах такого одноразового стиля жизни, скрытую цену того, что это делает с планетой.

ВЕДУЩАЯ: И есть ещё одна новость. Исследование Гарвардского университета по выбросам метана здесь, в Соединённых Штатах. Сразу возникает вопрос о сборе данных правительством. Что ты можешь рассказать, Билл?

БИЛЛ УЭЙД, корреспондент: Ребята из Гарварда использовали новейшие спутники, способные улавливать метан, чтобы вычислить, сколько всё-таки выбрасывается в атмосферу в результате производства или сельскохозяйственной деятельности, даже водно-болотные земли выделяют метан. Так вот они выяснили, что правительство Соединённых Штатов занижает отчётность о выбросах.





Но это исследование также показало и тенденцию к снижению. Метан, в отличие от углекислого газа, проще контролировать в ближайшей перспективе. Он сохраняется не так долго, как СО 2 . То есть его легче поймать, даже если прекратить сжигание в таких местах, как Пермский нефтегазоносный бассейн в Техасе, где газ настолько дёшев и доступен, что его просто сжигают при отсутствии спроса. Если это прекратить, то заметна тенденция к снижению.





Вот ещё один пример инструментов, которые сейчас находятся в руках людей. Ведь это общедоступные спутники. И люди, которым интересно, могут узнать, кто является самым серьёзным нарушителем, могут узнать, что в воздухе у них во дворе и что происходит в мире.

ВЕДУЩАЯ: Действительно очень полезная информация. Билл Уэйд из Нью-Йорка, как всегда, приятно с тобой побеседовать.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.