Власти США не только не оказывают пострадавшим от крушения поезда с химикатами жителям города Ист-Палестайн, штат Огайо, необходимую помощь, но и лгут людям о том, что концентрация опасных химикатов в городе не превышает допустимых норм. Об этом ведущему Fox News Такеру Карлсону рассказала местная жительница Кортни Миллер. Как предположила Миллер, это, вероятно, связано с тем, что Вашингтон «все деньги отправляет Украине».

Поскольку вода необходима человеку для того, чтобы жить, мы сейчас ведём работу над гораздо более масштабным репортажем о водном кризисе, который грозит всей планете, в том числе и Соединённым Штатам. Но обращаем мы внимание и на то, что нам об этом кризисе напоминает, а именно — на случившееся в городе Ист-Палестайн, штат Огайо, где сошёл с рельсов поезд. Кортни Миллер в этом городе живёт, у неё там свой дом, и там же проживают её дети — и она у нас в гостях.

Кортни, большое вам спасибо, что к нам заглянули.

КОРТНИ МИЛЛЕР, жительница Ист-Палестайн, штат Огайо: Спасибо, что пригласили.

Итак, этот поезд сошёл с рельсов в вашем городке, где находится ваш дом и живёт ваша семья...

КОРТНИ МИЛЛЕР: Да.

... и со стороны тогда казалось, что главная проблема, которую надо решать в первую очередь, — это ситуация с водой. Казалось, что из-за катастрофы под вопросом оказалась безопасность ваших водных ресурсов.

КОРТНИ МИЛЛЕР: Да, и при этом полагаться на то, что Агентство по охране окружающей среды и перевозчик Norfolk Southern примут все необходимые меры, нам не приходилось. Они утверждают, что концентрация диоксинов находится в пределах нормы, но мне не кажется, что ситуация вообще хоть как-то напоминает норму, ведь у нас все так сильно начали болеть.

Так.

КОРТНИ МИЛЛЕР: А ещё мы только что получили результаты анализа мазков с кресла, которое стояло у меня на крыльце, — и там тоже обнаружили диоксины. Что бы мы ни проверяли, всякий раз находят диоксины.

И на кресле с крыльца нашли?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Да! Они повсюду.

Вы сказали, что люди начали болеть. Вы ведь там живёте — значит, замечаете у соседей какие-то проблемы со здоровьем?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Да. Раньше, когда я болела, я ненадолго уходила, и мне хватало полдня, чтобы оправиться, — а вот в последний раз я слегла на две недели, и я даже с кровати встать не могла, чтобы позаботиться о детях, пришлось подключать мать. Как же болел живот! Люди не обращались к врачам, а ведь у них бывали и кровотечения из ушей, и дети кровью кашляли. Просто ужас!

Кошмар какой-то!

КОРТНИ МИЛЛЕР: А чтобы получить хоть какую-то помощь от Norfolk Southern, нужно три с половиной часа дожидаться своей очереди в церкви — а они при этом ещё и выбирают, что тебе давать, а что нет. Я туда не пошла, потому что у нас люди на столах больные валяются. Они там сначала ждут, а те потом говорят: «Ну всё, мы закрываемся, приходите завтра». Как вообще можно с людьми так обращаться?

Получается, вы платите федеральному правительству налоги, а оно ведь должно в том числе и обеспечивать вам чистую воду. Но Агентству по охране окружающей среды вы не доверяете, так?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Нет, они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не даёт.

И какие у вас от этого ощущения?

КОРТНИ МИЛЛЕР: Да ужасные! А какие они должны быть? Они же берут деньги, которые ты сам им дал, и отправляют непонятно куда.

Ну да, Украине. У меня-то, разумеется, именно такая точка зрения — но когда слышишь такое от человека, которого сначала растоптали, а потом ещё и игнорируют, это особенно берёт за душу.

КОРТНИ МИЛЛЕР: И ведь всё дело тут в том, что диоксины — это в буквальном смысле фентанил в мире химикатов: они страшно мощные, и поэтому все так сильно болеют.

Не верится, что вот такое происходит в нашей стране. С нами была Кортни Миллер, жительница Ист-Палестайна, штат Огайо. Спасибо, что к нам пришли — и внесли свой вклад в наш документальный фильм.

КОРТНИ МИЛЛЕР: Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 14 апреля 2023 года.