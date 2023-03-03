CBS: шум и негодование — жители Огайо, пострадавшие от крушения поезда с химикатами, выразили своё недовольство властями

С момента крушения в городке Ист-Палестайн (Огайо) поезда с токсичными веществами прошёл уже месяц — однако, несмотря на все заверения чиновников, местные жители убеждены, что власти не принимают адекватных мер для ликвидации последствий аварии, сообщает CBS News. По данным канала, в четверг они выразили своё недовольство открыто. Это произошло на собрании, организованном местным отделением Агентства по охране окружающей среды США (АООС).

Переместимся в Ист-Палестайн, штат Огайо, где под эгидой Агентства по охране окружающей среды (АООС) проходит открытое собрание в связи со сходом с рельсов поезда с ядохимикатами в прошлом месяце. С того момента, как людям велели покинуть свои жилища после схождения с путей состава, гружённого токсичными веществами, минуло четыре недели. После контролируемого сжигания и нескольких заборов проб официальные лица заявили, что всё хорошо. Губернатор штата Майк Девайн и глава АООС Майкл Риган прошлись по домам местных жителей и выпили воды из-под крана. Но несмотря на все заверения, население по-прежнему обеспокоено своим здоровьем и с недоверием относится к упомянутым лицам. И в четверг вечером они о своих настроениях заявили.

ДЕБРА ШОР, глава регионального отделения АООС: С того момента, как 8 февраля был потушен огонь, сотрудники Агентства по охране окружающей среды не обнаружили летучих органических соединений в опасном для здоровья количестве (и таких. — ИноТВ), которые можно было бы связать с крушением поезда.

ПУБЛИКА: (Шумит, негодует.)

Репортёр CBS News Лана Зак находится в Ист-Палестайне. Лана, это было удивительное собрание. Чего Агентство по охране окружающей среды пытается добиться, проводя его?

ЛАНА ЗАК, репортёр: Джон, из этой встречи с населением можно выделить пару моментов. Она началась как дружелюбное мероприятие в рамках местного сообщества; люди собрались, соседи общались друг с другом. Но, как вы слышали, когда представительница АООС начала повторять тезисы о том, что тут безопасно, тогда пришедшие стали становиться действительно раздражёнными, говорить: «Вы лжёте!»

Сотрудница агенства заявила, что они намереваются призвать Norfolk Southern к ответу, проконтролировать, чтобы загрязнённая территория была полностью очищена; она сказала, что компания предложила им свой план действий и они будут следить за тем, чтобы те его придерживались. Тогда люди начали кричать: «Их план?! Мы будем выслушивать их план?!» Жители Ист-Палестайна и прилегающих районов чувствуют, что попытки АООС убедить их в том, что они делают всё возможное, следя за качеством воздуха и воды, не соответствуют тому, что ощущают местные.

Они испытывают проблемы со здоровьем. Они рассказывали мне о головокружении, тошноте, кожных высыпаниях, от многих людей я слышала о том, что они ощущают некий вкус химикатов в воздухе. Один из людей отметил, что на вкус это как батарейка. Так это ощущается, язык немного пощипывает. Пока они слышат от властей и представителей Norfolk Southern, что проблем нет, что всё под контролем, люди, по правде говоря, чувствуют, что им лгут. Это то, что они рассказывают мне.

Поэтому даже когда АООС пытается утверждать, что всё делает правильно в отношении жителей Ист-Палестайна и соседних районов, спустя месяц люди чувствуют, что это неправда.

Лана, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.