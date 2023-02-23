ABC NEWS: виновников крушения поезда в Огайо заставят заплатить за ущерб и убрать за собой

Агентство по охране окружающей среды США дало указание железнодорожной компании, ответственной за крушение поезда с токсичными веществами в Огайо, навести порядок и заплатить за инцидент, сообщает ABC News. Как передаёт телеканал, местные жители всё ещё беспокоятся о состоянии почвы и воды на своих участках, хотя представители властей и пытаются убедить их, что всё в порядке.

ДЕВИД МЬЮИР, ведущий ABC News: А сейчас передадим слово нашей съёмочной группе в городе Ист-Палестайн, штат Огайо. Сегодня Агентство по охране окружающей среды дало указание железнодорожной компании, ответственной за сход с рельсов поезда с токсичными веществами, навести порядок и заплатить за инцидент, иначе это сделает правительство и пришлёт счёт. Принимая во внимание страх и недоверие местных жителей, популярный в народе губернатор-республиканец штата Огайо и глава Агентства по охране окружающей среды сегодня посещали дома людей и пили воду из-под крана. Корреспондент ABC Мона Косар Абди расскажет об этом подробнее.

Сегодня вечером представители федеральных властей и властей штата работают над тем, чтобы донести послание и сообщить жителям города Ист-Палестайн в Огайо, что вода в их доме безопасна. Губернатор Майк Девайн успокаивает местную жительницу Каролин Браун.

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор штата Огайо: Вам просто нужно продолжать проводить…

КАРОЛИН БРАУН, жительница города Ист-Палестайн: анализ?

МАЙК ДЕВАЙН: Да, проводите свои анализы. Мы думаем, что всё в порядке. Мы знаем, что всё в порядке сейчас, и нам просто нужно убедиться, что и впредь всё будет в порядке.

Так же, как Браун, большинство жителей города с населением около 4 700 человек имеют муниципальное водоснабжение. Сегодня Агентство по охране окружающей среды обязалось возложить на железнодорожную компанию ответственность за устранение последствий катастрофы.

МАЙКЛ РИГАН, администратор Агентства по охране окружающей среды: Позвольте выразиться предельно ясно: компания Norfolk Southern заплатит за устранение беспорядка, который они учинили и за травму, нанесённую местному сообществу. Как заявляют в Norfolk Southern, спустя более двух недель после крушения поезда с токсичными веществами на борту с места событий уже было вывезено 4500 квадратных ярдов заражённой почвы и полтора миллиона галлонов загрязнённой воды. Перед знанием, где проходила пресс-конференция, мы встретили фермера Джен Дуглас. Сейчас её беспокоит то, как выбросы от контролируемого горения, устроенного после крушения, могут повлиять на урожай.

ДЖЕН ДУГЛАС, фермер: Я живу на расстоянии всего 3,75 миль от эпицентра и меня беспокоит степень загрязнения моей почвы. Что это означает для наших весенних посадок?

Дуглас говорит, что сейчас платит из своего кармана за лабораторные анализы почвы.

МОНА КОСАР АБДИ, корреспондент ABC News: Norfolk Southern в своём заявлении заверяет в готовности сделать всё, что необходимо для жителей Ист-Палестайн и заплатить за устранение ущерба. А министр транспорта Пит Бутерджадж после серьёзнейшего общественного давления заявил, что посетит город. Девид?

С нами вновь была Мона Косар Абди. Спасибо, Мона!

Дата выхода в эфир: 22 февраля 2023 года.