ZDF: поворот Польши от угля к атому отягощает её отношения с Германией

В то время как Германия остановила работу своих последних АЭС, Польша, напротив, делает ставку на ядерную энергию, сообщает немецкий телеканал ZDF. Таким образом Варшава надеется совершить преобразования в отрасли, чтобы снизить свою зависимость от угля. Однако переход на энергию атома будет способствовать отягощению отношений с соседней Германией, не признающей её климатически-нейтральной.

Вчера, в субботу, три последние немецкие атомные электростанции были окончательно остановлены, сообщает телеканал ZDF. Из-за российской спецоперации на Украине это произошло почти на четыре месяца позже, чем было решено изначально, но теперь атомная энергетика в Германии, вероятно, окончательно ушла в историю.

Однако то, что заканчивается в Германии, только начинается в соседней Польше, которая на данный момент производит 80% электроэнергии на угле. «Бурый уголь уйдёт в историю. Это логичный процесс», — сказал Яцек Сасин, министр, ответственный за государственное имущество Польши, во время мероприятия в Понтнове, районе Конина, в четверг. «Наш энергетический баланс должен состоять из атомной энергии и возобновляемых источников энергии», — добавил политик.

Сасин немедленно подкрепил свои слова действиями. В четверг представители частной энергетической компании ZE PAK, которая обслуживает электростанцию, работающую на буром угле, в районе Понтнув, и государственной энергетической компании PGE подписали соглашение о создании нового совместного предприятия. В городе будет построена атомная электростанция стоимостью около €20 млрд, которая будет подключена к сети в 2035 году.

Окончательная реализация проекта находится в стадии переговоров с компанией Korea Hydro & Nuclear Power, которая управляет более чем 20 атомными электростанциями в Южной Корее. Эта полугосударственная компания будет поставлять технологии и иметь долю в станции в Понтнуве. «Мы исходим из того, что польская сторона должна иметь контрольный пакет акций электростанции, то есть не менее 51 процента. Мы ведём переговоры с корейской стороной о том, чтобы эта доля была как можно больше», — пояснил Сасин в интервью в марте.

АЭС в Понтнуве, в 370 км от Берлина, стала второй атомной электростанцией, которую Польша ввела в эксплуатацию в течение полугода, напоминает немецкий телеканал. Ещё в ноябре польское правительство в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse расчистило место для строительства первой польской атомной электростанции, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2033 году в городе Чочево под Гданьском.

По замечанию ZDF, в нынешних проектах в области ядерной энергетики поражает не только то, что Польша полагается в области ядерной энергетики на тех же партнёров, что и в модернизации собственной армии — на США и Южную Корею. Особенно интересно то, как изменилось отношение польского общества и политики к ядерной энергетике за последние три десятилетия.

Ещё в 1980-х годах началось строительство первой польской атомной электростанции, которое не было завершено после политических изменений 1989 года. После Чернобыльской катастрофы в 1986 году недоверие к советской технологии и, следовательно, сопротивление общества были слишком велики, чтобы завершить проект. Сейчас, однако, опросы показывают, что более 80% респондентов выступают за атомную энергетику. Поскольку предыдущие правительства уже разрабатывали соответствующие планы, проатомные настроения сильны и в большинстве современных оппозиционных партий.

Широкая поддержка атомной энергетики в Польше, которая является угольной страной и борется с загрязнением воздуха, объясняется простой причиной: атомная энергетика рассматривается как возможность быстрого энергетического поворота. Поскольку 60% угля, импортируемого до февраля 2022 года, также поступает из России, есть надежда, что атомная энергетика сделает Польшу более независимой от российского сырья.

Путь Польши к энергетическому переходу, однако, может создать дополнительное давление на германо-польские отношения, отмечает телеканал ZDF. Ещё в середине декабря Министерство охраны окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания, в ведении которого находятся Берлин, Бранденбург и Саксония, направило в Варшаву каталог вопросов. Однако Варшава не реагировала на озабоченность Германии в течение нескольких месяцев.

Только на завтра в Польшу были приглашены представители Министерства окружающей среды из Шверина. Для немецкой стороны, однако, переговоры вряд ли будут лёгкими. Как подчёркивает ZDF, критика со стороны Мекленбурга — Передней Померании, которая также хотела протолкнуть «Северный поток — 2» с якобы сомнительными климатическими основаниями, воспринимается в Польше как несправедливый навет.