Das Erste: вместо отказа от газа из России Австрия снова наращивает его импорт

Австрия снова наращивает импорт газа из России, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В сфере энергетики Вена по-прежнему сильно зависит от Москвы: значение российского газа для Австрии обусловлено, в том числе, важной транзитной ролью, которую страна всегда играла для передачи газа в Европу. Критики, однако, уверяют, что Австрия добровольно села на «газовый поводок» России.

Импорт газа из России в Австрии снова растёт, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В декабре порядка 71% импортируемого газа поступало из России. В феврале этот показатель снова составил почти 80%. В целом, в прошлом году на долю газа пришлось около 23% общего энергопотребления Австрии.

Хотя за год поставки из России сократились, Австрия по-прежнему сильно зависит от Москвы, подчёркивает немецкий телеканал. Карола Милльграмм из регулирующего органа E-Controll объясняет эти цифры особым положением Австрии в Центральной Европе. «Мы также играем очень важную роль в качестве транзитной страны для российского газа в Европу. Поэтому и значение, которое российский газ имел для нашей транспортной инфраструктуры, вытекает из этого», — поясняет Милльграмм.

Бывший глава Австрийского энергетического агентства Герберт Лехнер, напротив, считает, что Австрия сидит на российском «газовом поводке». В интервью Das Erste он заявил: «С самого начала Россия намеревалась сделать Австрию зависимой от поставок газа. В архивах можно найти документы, подтверждающие это, а политики держались в стороне».

Причины этого объяснил Герхард Ройсс, который когда-то был председателем OMV, полугосударственной нефтегазовой компании. Во время своего пребывания на посту главы OMV в период между 2011-м и 2015 годом Ройсс хотел снизить зависимость от российской газовой компании «Газпром». Его целью было закупать только 30% газа в России. Остальное должно было поступать из Норвегии и внутренних источников.

Однако Ройсс не смог добиться своего. Вместо этого в 2018 году, через четыре года после присоединения Крыма к России, существующий газовый контракт был с большой помпой продлён до 2040 года, подчёркивает Das Erste. В интервью телеканалу Ройсс рассказал о зависимости, в которую страна вошла сознательно: «Эта зависимость последовательно создавалась публично. Это не было секретом. С моей точки зрения, они действовали очень наивно и совсем не думали стратегически. И это не политический вопрос. Неважно, кто является поставщиком. Это безответственно».

Высшим политикам Австрии, очевидно, нравилась их роль в качестве партнёра России, считает Ройсс. По его мнению, всё происходило при сознательном дистанцировании от США. Просмотр архивов показывает, как превозносилась дружба с Россией: Владимир Путин был гостем Австрии шесть раз после того, как он стал президентом России на рубеже 1999—2000 годов. Для него и для главы «Газпрома» Алексея Миллера в последний раз был устроен большой приём в Хофбурге, бывшей императорской резиденции, в 2018 году.

В том же году глава Кремля Путин появился в качестве неожиданного гостя на свадьбе бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсль. На торжестве в виноградниках Штирии он пожелал жениху и невесте всего наилучшего на немецком языке. В июне 2021 года Кнайсль была назначена членом наблюдательного совета российской энергетической компании «Роснефть», который она покинула примерно через год, напоминает немецкий телеканал.

Особые отношения с Россией существуют и в финансовом секторе. Raiffeisenbank International (RBI), дочерний банк австрийского кооперативного банка, является крупным игроком в Австрии и в Юго-Восточной Европе. Благодаря своему российскому бизнесу банк в прошлом году получил прибыль в размере €2 млрд.

Считается, что высокая прибыль была получена в основном благодаря тому, что до 50% платёжных операций с Россией, которые проводились, несмотря на спецоперацию на Украине, обрабатывались в евро и долларах через RBI. Между тем, Европейский центральный банк и американский орган по санкциям OFAC заинтересовались этим оборотом, отмечает Das Erste. На общем собрании банка несколько дней назад обсуждался вопрос о том, может ли он отказаться от российского бизнеса, и если да, то на каких условиях.

Что касается поставок газа, то в ближайшее время ставка может быть сделана на биогаз из Австрии. Биогазовая установка в Амштеттене, Нижняя Австрия, показывает, как это может выглядеть. Завод уже много лет производит метан из органических отходов. Управляющий директор Катарина Хадер считает себя первопроходцем и видит в этой отрасли большой потенциал. Пока что производимый газ преобразуется в электроэнергию, но скоро это изменится: к лету должна быть создана правовая база, которая позволит подавать полученный газ непосредственно в сеть. В результате Амштеттен сможет производить газ для 10 тыс. домохозяйств. Во всей Австрии к 2040 году около 20% газа может составлять биогаз, утверждает немецкий телеканал Das Erste.