Конфликт между желаемым и действительным — это большая проблема для Запада, в частности для европейских политиков, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. И это проявляется в их безуспешных попытках урегулировать энергетический кризис, а также добиться победы в экономической войне с Россией. «Все европейские государства ведут себя попросту незрело», — передаёт её слова австрийское издание Exxpress.
Европа постепенно добивается независимости от иностранных продукции и ресурсов, но забывает о своей энергетической безопасности, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время своего выступления за круглым столом о Европе, организованном австрийским Центром геополитических исследований. В последние десятилетия политики мало уделяли внимания вопросу доступности и дороговизны ресурсов, сосредоточившись исключительно на борьбе с глобальным потеплением, передаёт её слова австрийское издание Exxpress.
В результате европейцы сильнее всех остальных пострадали от последствий начала боевых действий на Украине, подчёркивает Кнайсль. Нас ждёт «мировой энергетический кризис беспрецедентной глубины и сложности», заявила она со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства. «И вернуться к тому, что было раньше, уже не получится», — заключила экс-министр.
В связи с этим она призвала европейских политиков быть реалистичнее и честнее в своей оценке энергетических возможностей ЕС. Нужно отказаться от «мышления в категориях чёрного и белого» и создать такие условия, чтобы домохозяйства и промышленные предприятия могли обеспечить себя энергией по доступной цене.
Конфликт между желаемым и действительным — это большая проблема для Запада, и наряду с энергетическим кризисом она проявляется и в той экономической войне, которую он ведёт против России. «Все европейские государства ведут себя попросту незрело», — заключает бывшая глава внешнеполитического ведомства Австрии.
Подполковник Вооружённых сил США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive предупредил, что наступление украинской армии на Крым в случае соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского приведёт к развалу ВСУ.
Комитет по насильственным исчезновениям ООН опубликовал доклад, в котором говорится, что американские военные и их союзники во время интервенции 2003 года в Ираке арестовали 200 тыс. человек, из которых 96 тыс. содержались под стражей безосновательно.
Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 100 млн звонков за девять лет. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что внедрение цифрового консультанта способствовало снижению нагрузки на операторов и сокращению времени ожидания на линии.
Акционер здравницы «Лаго-Наки» по медицине, разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая заявила, что лечебная физкультура способна помочь в восстановлении эмоционального состояния человека.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе на текущей неделе. Он отметил, что ночные температуры ещё будут опускаться до отрицательных значений, но днём ожидается +10 °С и выше.