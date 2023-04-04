Экс-глава МИД Австрии: в конфликте с Россией европейские страны «ведут себя попросту незрело»

Конфликт между желаемым и действительным — это большая проблема для Запада, в частности для европейских политиков, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. И это проявляется в их безуспешных попытках урегулировать энергетический кризис, а также добиться победы в экономической войне с Россией. «Все европейские государства ведут себя попросту незрело», — передаёт её слова австрийское издание Exxpress.

Европа постепенно добивается независимости от иностранных продукции и ресурсов, но забывает о своей энергетической безопасности, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время своего выступления за круглым столом о Европе, организованном австрийским Центром геополитических исследований. В последние десятилетия политики мало уделяли внимания вопросу доступности и дороговизны ресурсов, сосредоточившись исключительно на борьбе с глобальным потеплением, передаёт её слова австрийское издание Exxpress.

В результате европейцы сильнее всех остальных пострадали от последствий начала боевых действий на Украине, подчёркивает Кнайсль. Нас ждёт «мировой энергетический кризис беспрецедентной глубины и сложности», заявила она со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства. «И вернуться к тому, что было раньше, уже не получится», — заключила экс-министр.

В связи с этим она призвала европейских политиков быть реалистичнее и честнее в своей оценке энергетических возможностей ЕС. Нужно отказаться от «мышления в категориях чёрного и белого» и создать такие условия, чтобы домохозяйства и промышленные предприятия могли обеспечить себя энергией по доступной цене.

Конфликт между желаемым и действительным — это большая проблема для Запада, и наряду с энергетическим кризисом она проявляется и в той экономической войне, которую он ведёт против России. «Все европейские государства ведут себя попросту незрело», — заключает бывшая глава внешнеполитического ведомства Австрии.