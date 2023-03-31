ERR: Таллину пока придётся продолжить использовать транспорт на ископаемом топливе

Несмотря на то что власти Таллина пока не отменяли план перехода к 2035 году на общественный транспорт без ископаемого топлива, спецоперация России на Украине и энергетический кризис вносят в него определённые коррективы. Как передаёт ERR, эстонской столице придётся продолжить использовать, а возможно, и покупать дополнительные дизельные автобусы. Кроме того, не исключено, что город всё же не будет отказываться от троллейбусов, как планировалось ранее.

Хотя власти эстонской столицы пока не отменяли план перехода к 2035 году на общественный транспорт без ископаемого топлива, спецоперация России на Украине и энергетический кризис вносят в него определённые коррективы. Как передаёт ERR, Таллину придётся продолжить использовать, а возможно, и покупать дополнительные дизельные автобусы. Кроме того, не исключено, что город всё же не будет отказываться от троллейбусов, как планировалось ранее.

Таллинская горуправа в ближайшее время решит, какие виды общественного транспорта будут приоритетными для города в следующие 10 лет. От этого также зависит, какие указания и инвестиционные обещания будут даны муниципальному предприятию общественного транспорта TLT.

«Цель города — постепенный переход на более экологичные альтернативы общественного транспорта. Это означает как газовые автобусы на переходный период, так и развитие электрического транспорта, будь то трамвайные линии, новые трамваи, троллейбусы, инвестиции в электробусы. Но в этот переходный период нельзя исключать, что придётся принимать промежуточные решения по обновлению автобусного парка. В долгосрочной перспективе доля дизельных автобусов в парке автобусов уменьшится, а доля электрических и газовых автобусов увеличится», — сказал ERR вице-мэр Таллина по вопросам транспорта Танель Кийк.

Он отметил, что всевозможные планы развития, предусматривавшие отказ от ископаемого топлива в общественном транспорте с 2035 года, были разработаны ещё до начала российской спецоперации на Украине и энергетического кризиса.

«Сейчас мы, конечно, должны реалистично оценить, реально ли использовать полностью электрические автобусы к 2035 году или же разумно хотя бы в какой-то степени продолжать использовать альтернативное топливо, чтобы распределить риски в условиях кризиса. Война указала на новые риски, основываясь также на собственном опыте Украины в использовании общественного транспорта», — сказал Кийк.

По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, предприятие совместно с Департаментом транспорта Таллина подготовило сценарии развития различных видов общественного транспорта и их стоимости. Они рассчитаны на 10 лет, то есть, по сути, до 2035 года, когда Таллин планировал полностью отказаться от ископаемого топлива в общественном транспорте.

«Мы составили схему потребности в трамвае и будущую перспективу — если захотят больше трамваев, то сколько будут стоить новые трамваи, километр пробега, новые подстанции. Составили схему действий, необходимых в случае дальнейшего использования троллейбусов, например, нужно ли сделать некоторые линии длиннее. А потом составили схему, что если троллейбус не войдёт в планы, то будет автобус: электрический, дизельный, газовый», — сказал Падар.

Падар отметил, что с финансовой точки зрения самым дешёвым вариантом сейчас было бы приобретение дизельных автобусов. Но долгосрочная концепция развития Таллина говорит против этого, и в этом году он также будет носить титул европейской «зелёной столицы».

«Сейчас дешевле всего было бы купить дизельные автобусы, ездить на них 11 лет — вторичный рынок для их последующей продажи лучше, всегда можно поменять, цена хорошая. Но когда будем смотреть на долгосрочную перспективу, это, наверное, и будет обсуждаться», — сказал Падар.

В настоящее время у TLT 540 автобусов, из которых 350 — газовые, а остальные — дизельные. В настоящее время проводится тендер на покупку 15 электрических автобусов.