SZ: самая крупная за 30 лет — в Германии проходит масштабная «предупредительная забастовка» сотрудников транспортной сферы

В Германии проходит самая крупная за последние 30 лет забастовка в транспортной сфере, сообщает Süddeutsche Zeitung. В ней участвуют около 30 тыс. сотрудников железнодорожного, общественного и воздушного сообщения. В стране не работают аэропорты и железнодорожные станции, в результате чего пострадали миллионы граждан ФРГ. Профсоюзы, призвавшие к проведению стачки, требуют повышения зарплат для работников.

Миллионы немцев пострадали из-за масштабной «предупредительной забастовки» работников железнодорожного, общественного и воздушного транспорта, к проведению которой призвали профсоюзы Verdi и EVG, сообщает Süddeutsche Zeitung. По имеющейся информации, в ней приняли участие около 30 тыс. сотрудников.

В связи с происходящим немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn отменила дальние перевозки. В зависимости от того, как пройдёт стачка, во второй половине дня движение может быть частично восстановлено. Помимо обычных немцев, пострадали и тысячи предприятий, которые получают или отправляют грузы по рельсам.

Кроме берлинского BER, фактически все аэропорты в Германии не работают, продолжает издание. По официальной информации, забастовка коснулась 380 тыс. авиапассажиров. Общественный транспорт пострадал ещё сильнее, но благодаря раннему оповещению удалось снизить ущерб. Стачка также негативно отразилась на розничной торговле. Некоторые магазины в понедельник просто не открылись. В центрах крупных городов поток покупателей значительно сократился.

Цель этой 24-часовой предупредительной забастовки заключается в том, чтобы усилить давление на работодателей в рамках переговоров о повышении заработной платы. К участию в мероприятии Verdi призвала 120 тыс. работников в транспортной и инфраструктурной сферах, а также сотрудников портов и даже шлюзов. Профсоюз также представляет интересы 2,5 млн граждан ФРГ, трудящихся в федеральных и региональных общественных службах, добавляет издание.

EVG пытается добиться 12-процентного повышения зарплат — но не менее чем на €650 в месяц — для 650 тыс. работников железнодорожных и автобусных компаний. Verdi требует увеличить зарплаты на 10,5%, но не менее чем на €500 в месяц. Глава профсоюза Франк Вернеке заявил: «24-часовая забастовка в транспортной сфере должна чётко показать работодателям, что условия для работников существенно уступают нашим требованиям». Он подчеркнул, что это самая крупная стачка в Германии с 1992 года.