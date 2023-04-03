Welt: обязательное повышение энергоэффективности не по карману большинству владельцев недвижимости в Германии

В связи с объявленными поправками к закону об энергетике зданий домовладельцы в Германии столкнутся с далекоидущими задачами по реконструкции, отмечает Die Welt. При этом проведённый изданием опрос показал, что 96% управляющих компаний не обладают достаточными средствами для комплексного обновления жилых домов с точки зрения энергоэффективности. Существует опасность, что владельцы квартир не смогут найти достаточно средств — и в итоге им придётся спешно продавать недвижимость.
Подавляющее большинство ассоциаций владельцев кондоминиумов (WEG) в Германии финансово перегружены в связи с энергетическим переходом в строительном секторе. Таковы результаты опроса, проведённого Ассоциацией управляющих недвижимостью Германии VDIV среди своих компаний-членов, сообщает воскресное издание немецкой газеты Die Welt.
По данным опроса, 96% из них заявили, что резервов управляемых ими товариществ собственников недостаточно для «комплексного обновления соответствующих зданий с точки зрения энергоэффективности». Даже для замены старой системы отопления и установки теплового насоса резервы на счетах собственности были слишком малы, заявили 87% управляющих.
В связи с объявленными поправками к закону об энергетике зданий и строительной директиве ЕС домовладельцы столкнутся с далекоидущими задачами по реконструкции, отмечает Die Welt. Если, например, класс энергоэффективности D будет введён в качестве минимального стандарта для всех зданий к 2033 году, «владельцам зданий придётся инвестировать и обновлять значительно больше, чем предполагалось ранее», заявили в Ассоциации управляющих недвижимостью Германии.
По данным исследования, 88% опрошенных руководителей в связи с этим планируют предложить собственникам увеличить резервы на техническое обслуживание — в среднем почти на 60%. Однако по опасениям управляющих, 90% собственников из-за этого также могут оказаться финансово перегруженными.
«Результаты вызывают тревогу. Во времена растущих процентных ставок и высокой инфляции планы федерального правительства по реструктуризации приходятся как нельзя кстати, — отмечает управляющий директор VDIV Мартин Касслер. — Существует серьёзная опасность того, что владельцы квартир не смогут привлечь необходимые средства. Конечным результатом может стать срочная продажа долгожданной недвижимости».
Мартин Касслер призывает продлить сроки реализации поправок к закону. Кроме того, необходимо значительно увеличить существующие программы поддержки и субсидии, а также ввести новые модели налоговой амортизации, пишет немецкая газета Die Welt.
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