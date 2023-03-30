Handelsblatt: глава немецкого регулятора пообещал заполнить газохранилища к следующей зиме без помощи России

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер ожидает, что Германии удастся обеспечить абсолютное заполнение газохранилищ до начала нового отопительного сезона без поставок российского трубопроводного газа, пишет Handelsblatt. Он заявил, что Германия «сможет хорошо пережить следующую зиму» при условии продолжения поставок газа, запуска дополнительных СПГ-терминалов и благоприятной погоды. При этом Мюллер призвал к бдительности: по его словам, для достижения успеха немцам следует продолжать экономить газ.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер ожидает, что Германии удастся обеспечить заполнение газохранилищ до начала следующего отопительного сезона без помощи поставок российского трубопроводного газа, пишет Handelsblatt.

«Сейчас мы завершаем зиму с относительно полными газохранилищами. Это поможет заполнить их летом без российского трубопроводного газа», — заявил Мюллер. Газохранилища компенсируют колебания в потреблении газа и, таким образом, образуют буферную систему для рынка, пояснил он. Утром 14 ноября 2022 года уровень заполнения газохранилищ достиг 100%. По состоянию на утро вторника он составил 64,3%, рассказал глава немецкого регулятора.

«Нам также понадобятся полные газохранилища на следующую зиму. Если предстоящая зима будет значительно холоднее, нам потребуется намного больше газа», — отметил Мюллер. Он назвал «большим успехом» заполнение газохранилищ в прошлом году. Глава Федерального сетевого агентства подчеркнул: «Заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия сыграли важную роль в том, что мы хорошо пережили прошлую зиму».

Мюллер уверен, что Германия сможет хорошо перенести и следующую зиму с точки зрения поставок газа, однако призывает к бдительности: «Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. В том числе нам следует продолжать экономно расходовать газ». Если поставки газа продолжатся, будут введены в эксплуатацию запланированные дополнительные СПГ-терминалы и не будет слишком холодно, Германия также «сможет хорошо пережить следующую зиму», передаёт слова Мюллера Handelsblatt.