Das Erste: Шольц объявил о независимости от российского газа и обещал поддержку Украине

Всего за восемь месяцев Германия полностью изменила своё энергоснабжение и стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России, уверяет канцлер Олаф Шольц. Выступая в бундестаге перед саммитом ЕС, он подчеркнул, что Германия вместе с Европой продолжит свои санкции против России и будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к уверенности и сплочённости перед лицом перемен, вызванных вооружённым конфликтом в Европе и климатическим кризисом, сообщает немецкий телеканал Das Erste. «Сейчас не время для ностальгического оплакивания старого доброго времени, когда многое было якобы лучше, — сказал политик СДПГ в правительственном заявлении в преддверии саммита ЕС. — Сейчас речь идёт о том, чтобы мы вместе собрались и приступили к работе, чтобы новая хорошая эпоха стала возможной».

На следующей неделе в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран — членов Евросоюза будут обсуждать такие вопросы, как конкурентоспособность, энергетика и военная спецоперация России на Украине.

По словам Шольца, за последний год Германия достигла многого, из чего можно черпать уверенность. За восемь месяцев страна стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России, подчеркнул Шольц: «Всего за восемь месяцев мы полностью изменили наше энергоснабжение, построив совершенно новые трубопроводы и терминалы для сжиженного газа». Никому не пришлось мёрзнуть, экономика не рухнула. Это стало возможным благодаря тому, что «наша страна сплотилась», уверен канцлер. Это показывает, что «когда доходит до дела, мы способны к перелому и изменениям, скорости и преобразованиям», продолжил Шольц.

Канцлер также заявил, что конкурентоспособная экономика Германии возможна только при условии сильной Европы в целом. В преддверии саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, Шольц призвал к укреплению внутреннего рынка и конкурентоспособности ЕС. Он приветствовал предложения Еврокомиссии по ускорению планирования и процедуры согласований — Брюссель «указывает в правильном направлении», считает канцлер Германии.

«Мы хотим стать ещё быстрее и ещё лучше в производстве, внедрении и применении «зелёных» технологий будущего, — отметил Шольц в своей речи в бундестаге. — Для этого нам также необходимо объединиться в Европе, объединить наши компании и продвигать стратегически важные технологии будущего — в том числе в ответ на американские пакеты мер по защите климата и социальной защите от инфляции».

Как поясняет Das Erste, закон о снижении инфляции в США предоставляет миллиардные субсидии на «зелёные» технологии, но они должны быть произведены в США. Этот закон уже несколько месяцев вызывает напряжённость: Еврокомиссия и страны — члены ЕС обвиняют Вашингтон в торговом протекционизме и дискриминации европейских компаний.

Ещё одной темой саммита ЕС станет военная спецоперация России на Украине, продолжает немецкий телеканал. Вместе со своими европейскими партнёрами ЕС хочет добиться того, чтобы Украина «держалась и защищалась». Для этого особенно важны поставки оборудования и боеприпасов. Целью глав государств и правительств ЕС должно стать «достижение ещё более качественного, непрерывного снабжения», призвал канцлер.

Для этого Германия готова «открыть свои проекты по закупкам для других стран-членов». Берлин будет продолжать поддерживать Украину «политически, финансово, гуманитарными грузами и оружием» до тех пор, «пока это будет необходимо», пообещал Шольц. Это касается и санкций против России. По словам канцлера, благодаря недавно принятому десятому пакету санкций, способность России продолжать спецоперацию на Украине будет ещё сильнее последовательно ограничиваться. «И мы будем продолжать наше санкционное давление», — заявил глава немецкого правительства.

Также Шольц затронул тему финансирования приёма беженцев. По его словам, федеральное правительство выплатило землям и муниципалитетам более €3,5 млрд в прошлом году, и ещё €2,75 млрд должны поступить в этом году. Кроме того, украинские беженцы смогут получать гражданские пособия. «Это означает, что федеральное правительство возьмёт на себя самую большую часть расходов на проживание и питание», — пояснил Шольц.

В то же время необходимо найти эффективные ответы на вопросы миграции и приёма беженцев на европейском уровне. «Те, кто не имеет права на проживание, должны вернуться. Пока это работает недостаточно хорошо», — отметил канцлер.

После выступления Шольца лидер парламентской партии Союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц обвинил федеральное правительство в дезориентации и неспособности действовать, продолжает Das Erste. Мерц сослался на различные конфликты внутри светофорной коалиции, например, по поводу запланированного постепенного отказа от использования автомобилей внутреннего сгорания в ЕС, федерального бюджета на следующий год или стратегии национальной безопасности.

Если почти через год после принятия решения о специальном фонде в €100 млрд «ни один евро и ни один цент не поступил в бундесвер, то это скандал», подчеркнул Мерц. Лидер ХДС предупредил, что доверие у населения возникнет только к тому правительству, которое даст для этого основания «делами, а не только словами».

Лидер парламентской фракции СвДП Кристиан Дюрр, напротив, выступил в защиту курса правительства Германии в ЕС. «То, что сейчас в Европе ведутся дебаты, в том числе о позиции Германии, — это заслуга федерального правительства», — заявил он. По мнению Дюрра, Европа должна быть способна к реформам, и борьба за правильный курс, например, в отношении будущего двигателя внутреннего сгорания, является абсолютно правильной и важной, сообщает немецкий телеканал Das Erste.