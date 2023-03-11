N-TV: Шольц пообещал Германии новое «экономическое чудо»

Канцлер Германии считает, что экономика страны пойдёт в рост, как во времена «экономического чуда», сообщает немецкий телеканал N-TV. По словам Олафа Шольца, благодаря инвестициям в защиту климата Германия сможет достичь таких темпов роста, как в 1950—1960 годы. Энергетический переход также будет иметь ещё одно последствие: безработица больше не будет проблемой для страны — напротив, рабочей силы станет не хватать.

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает роста экономики, как во времена «экономического чуда», сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Благодаря высоким инвестициям в защиту климата Германия сможет в течение некоторого времени достичь таких темпов роста, как в 1950—1960-х годах», — заявил политик СДПГ в интервью партнёрским газетам редакционной ассоциации Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. По его словам, для этого планирование, принятие решений и их утверждение должны происходить быстрее, чем сейчас.

В 1950-х и даже в начале 1960-х годов ежегодные темпы роста составляли около 8% при полной занятости. Самое позднее в 1966 году тенденция изменилась: в следующем, 1967 году, валовой внутренний продукт упал, а безработица почти утроилась и достигла 2,1%, напоминает немецкий телеканал.

В 2022 году, по данным Федерального статистического управления, валовой внутренний продукт Германии вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на кризисы, но в конце года снова ослаб. В 2021 году валовой внутренний продукт всё же увеличился на 2,6%.

Далее Шольц заявил, что в ближайшие десятилетия безработица больше не будет серьёзной проблемой для страны, — «наоборот, будет наблюдаться нехватка рабочей силы». Это относится и к тем районам на востоке Германии, которые особенно страдают от структурных изменений.

Действительно, энергетический переход означает для многих потерю работы. Поэтому для районов открытой добычи полезных ископаемых, таких как Лаузиц, изменения звучат довольно угрожающе, отмечает немецкий телеканал N-TV. «Но сейчас создаётся и нечто новое», — подчеркнул в своём интервью канцлер Германии Олаф Шольц.