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Der Standard: австрийская оппозиция покинула зал парламента во время выступления Зеленского из-за «нарушения принципа нейтралитета»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Депутаты от Австрийской партии свободы (АПС) покинули зал пленарных заседаний Национального совета Австрии во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в знак протеста против «нарушения принципа нейтралитета» на мероприятии, сообщает Der Standard. Кроме того, более половины мест в рядах австрийских социал-демократов, среди которых выступление Зеленского накануне также вызвало ожесточённые споры, пустовали ещё с начала заседания. Акции протеста прошли и перед зданием парламента.
Der Standard: австрийская оппозиция покинула зал парламента во время выступления Зеленского из-за «нарушения принципа нейтралитета»
APA

На самом деле то, что Владимир Зеленский сказал в четверг в парламенте Австрии по видеосвязи, уже само по себе должно было вызвать переполох. Президент Украины заявил о «тотальной войне» с Россией, пишет Der Standard.

В любом случае его слова дошли до Национального совета, нижней палаты австрийского парламента, довольно поздно: Австрия стала одной из последних стран ЕС, предоставивших президенту Украины возможность выступить в парламенте. Отказываться продолжают только Венгрия и Болгария. И всё же не только сами высказывания президента Украины вызвали раздражение в Национальном совете в четверг. Как было анонсировано заранее, Австрийская партия свободы (АПС) выразила протест против выступления Зеленского в парламенте. Однако и в рядах Социал-демократической партии Австрии (СДПА) многие места остались пустыми — в этой связи одна из присутствовавших на заседании депутатов заявила о «провале руководства» партии.
 
После приветственного слова председателя Национального совета Вольфганга Соботки из Австрийской народной партии (АНП) депутаты от АПС демонстративно не хлопали в ладоши — они были единственными, кто этого не делал. «Австрия хоть и нейтральна в военном отношении, но не политически», — заявил Соботка незадолго до начала выступления Зеленского, когда депутаты от АПС вынули из коричневых бумажных пакетов таблички с надписями «Место для мира» и «Место для нейтралитета» и расставили их перед собой на столах. Затем они все вместе вышли из зала и не вернулись.
 
На пресс-конференции лидер АПС Герберт Кикль заявил, что в парламенте выступил человек, которого ООН обвиняет в военных преступлениях. АПС точно так же бы покинула зал, если бы в парламенте выступал президент России. Кикль указал на «нарушение принципа нейтралитета» на мероприятии. «Война на Украине — это не что иное, как война США и НАТО против России, которая ведётся на территории Украины», — добавил он. Ранее лидер АПС обвинял другие фракции в том, что они «перешли к опасной и недифференцированной риторике окончательной победы».
 
Но не только депутаты от АПС не хотели слушать речь Зеленского. Более половины мест в рядах социал-демократов также остались пустыми. По словам генерального секретаря партии «NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум» Дугласа Ойоса, на заседании присутствовали только 18 из 40 депутатов от СДПА. Лидер партии Памела Ренди-Вагнер, которая также является спикером фракции СДПА по вопросам внешней политики, не пришла на пленарное заседание из-за болезни, о чём сообщалось на странице партии в Twitter.
 
Почему в заседании не приняли участие многие другие депутаты от СДПА? По слухам, выступление Зеленского накануне вызвало ожесточённые споры в социал-демократическом лагере. Видимо, некоторых социал-демократов оттолкнуло то, что в других парламентах мира Зеленский выступал в камуфляже и просил оружие. К этому следует добавить, что у СДПА довольно противоречивые отношения с Россией. По информации Der Standard, руководство партии выступило с лозунгом о том, что каждый может принимать решение о своём участии в мероприятии самостоятельно. Одна из депутатов от СДПА, пришедших на пленарное заседание, охарактеризовала произошедшее в интервью изданию как «провал руководства и индивидуальные осечки многих, кто считал, что не приходить — хорошая идея».
 
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Александр Шалленберг, министр экономики Мартин Кохер и государственный секретарь Флориан Турски, а также вице-канцлер Вернер Коглер, министр здравоохранения и социального обеспечения Йоханнес Раух и министр юстиции Альма Задич.
 
В то же время перед зданием парламента около сотни активистов движения за мир, представителей культурного сообщества и левых групп провели акцию в знак протеста против выступления Зеленского. Активист Штефан Кризманич, например, назвал «позором для республики» то, что президенту, который «открыто сотрудничает с ультранационалистами, ликвидирует оппозицию и потворствует составлению чёрных списков», было разрешено выступить в парламенте, передаёт Der Standard.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Der Standard Австрия Европа
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