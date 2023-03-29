Exxpress: «отстоим нейтралитет» — австрийские политики будут протестовать против попытки Зеленского выступить перед парламентом

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что его сторонники намерены протестовать против выступления Владимира Зеленского в парламенте Австрии, намеченного на четверг. Как пишет Exxpress, по словам политика, «распространение украинской, проамериканской и пронатовской пропаганды» поставит под сомнение нейтралитет Вены.

Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что целью выступления сторонников АПС против обращения Зеленского к парламенту Австрии будет не создание «шума», а «защита нейтрального статуса Австрии». Как пишет Exxpress, украинский президент обратится к австрийскому парламенту в четверг по видеосвязи. Это выступление планировалось на более ранний период, ещё на начало года. Но уже тогда первоначальные планы рухнули — как раз из-за возражений со стороны АПС. В четверг, однако, Зеленский всё же произнесёт речь. Правда, не во время пленарного заседания, а в рамках «общественного мероприятия» в парламенте.

Как отмечает издание, хотя Киклю и удалось отложить речь Зеленского на весну, само по себе выступление украинского президента не утратило в глазах лидера АПС потенциальной опасности. С точки зрения политика, Вена, допуская в парламенте подобные акции со стороны главы страны, которая ведёт боевые действия, ставит свой нейтралитет под сомнение. Поэтому для Кикля речь идёт о защите австрийского нейтралитета — ни больше, ни меньше. Сам факт одобрения выступления украинского президента доказывает, что другие партии давно отказались от нейтралитета, считает Кикль.

Накануне Кикль снова осудил «поощрение вооружённых конфликтов», которое ведёт к гибели тысяч солдат и бессмысленной трате миллиардов евро на Украине. Именно такой политике, с точки зрения Кикля, и будет служить выступление Зеленского.

«Получается, что президент страны, участвующей в вооружённом конфликте, использует трибуну парламента нейтрального государства как сцену для распространения украинской, проамериканской и пронатовской пропаганды», — отметил Кикль.

Лидер АПС заявил, что протест его партии против выступления Зеленского в парламенте Австрии всё же состоится. Но пока он, что называется, «держит карты ближе к орденам». Он не сообщает, в чём именно будет состоять протест его партии.

«Во всяком случае, мы не примем участие в мероприятии Зеленского. Это означало бы, что мы содействуем разрушению австрийского нейтралитета», — добавил Кикль.