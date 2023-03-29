Exxpress: «отстоим нейтралитет» — австрийские политики будут протестовать против попытки Зеленского выступить перед парламентом
Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что целью выступления сторонников АПС против обращения Зеленского к парламенту Австрии будет не создание «шума», а «защита нейтрального статуса Австрии». Как пишет Exxpress, украинский президент обратится к австрийскому парламенту в четверг по видеосвязи. Это выступление планировалось на более ранний период, ещё на начало года. Но уже тогда первоначальные планы рухнули — как раз из-за возражений со стороны АПС. В четверг, однако, Зеленский всё же произнесёт речь. Правда, не во время пленарного заседания, а в рамках «общественного мероприятия» в парламенте.
Как отмечает издание, хотя Киклю и удалось отложить речь Зеленского на весну, само по себе выступление украинского президента не утратило в глазах лидера АПС потенциальной опасности. С точки зрения политика, Вена, допуская в парламенте подобные акции со стороны главы страны, которая ведёт боевые действия, ставит свой нейтралитет под сомнение. Поэтому для Кикля речь идёт о защите австрийского нейтралитета — ни больше, ни меньше. Сам факт одобрения выступления украинского президента доказывает, что другие партии давно отказались от нейтралитета, считает Кикль.
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