Shūkan Gendai: Зеленский рискует повторить судьбу бен Ладена
США совершили ряд дипломатических ошибок — начиная с провала политики по ближневосточному региону и заканчивая отношениями с Европой. Более того, пишет автор Shūkan Gendai, вероятность вины США в подрыве «Северных потоков» чрезвычайно высока. Весьма возможно, что в будущем появятся неопровержимые доказательства, например в результате расследования в Германии. Но даже если этого не произойдёт, лидеры и граждане европейских стран всё равно будут считать, что ответственность несёт правительство Байдена.
Как продолжает автор статьи, европейский мир пошатнулся из-за опасной политики Вашингтона. Европейцы вряд ли испытывают тёплые чувства в отношении США. При определённых обстоятельствах НАТО может развалиться. Однако при этом администрация японского премьера Фумио Кисиды никак не комментирует сомнительные действия США. Более того, он совершил визит на Украину, что, по мнению автора статьи, является глупой затеей, поскольку Владимир Зеленский «не стоит на стороне справедливости, о которой говорят США и Великобритания».
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