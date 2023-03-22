Shūkan Gendai: Зеленский рискует повторить судьбу бен Ладена

Сегодня США считают Усаму бен Ладена кровавым террористом, однако когда он воевал против СССР в Афганистане, Вашингтон предоставлял ему оружие и финансирование. Как пишет автор Shūkan Gendai, именно США возвели бен Ладена в ранг героя, поэтому сегодня необходимо внимательно следить за дальнейшим положением Владимира Зеленского, которого Америка использует в своей борьбе с Россией.

США совершили ряд дипломатических ошибок — начиная с провала политики по ближневосточному региону и заканчивая отношениями с Европой. Более того, пишет автор Shūkan Gendai, вероятность вины США в подрыве «Северных потоков» чрезвычайно высока. Весьма возможно, что в будущем появятся неопровержимые доказательства, например в результате расследования в Германии. Но даже если этого не произойдёт, лидеры и граждане европейских стран всё равно будут считать, что ответственность несёт правительство Байдена.

Как продолжает автор статьи, европейский мир пошатнулся из-за опасной политики Вашингтона. Европейцы вряд ли испытывают тёплые чувства в отношении США. При определённых обстоятельствах НАТО может развалиться. Однако при этом администрация японского премьера Фумио Кисиды никак не комментирует сомнительные действия США. Более того, он совершил визит на Украину, что, по мнению автора статьи, является глупой затеей, поскольку Владимир Зеленский «не стоит на стороне справедливости, о которой говорят США и Великобритания».

В качестве примера автор приводит Усаму бен Ладена, которого США сейчас считают кровавым террористом. Однако когда он воевал с СССР в Афганистане, США предоставили ему оружие и финансирование.

«Другими словами, как и сегодня на Украине, Америка оправдывалась борьбой с Россией (СССР) и поэтому поддерживала их. Бен Ладен считался героем, потому что моджахеды восхвалялись за победу над СССР. Именно США возвели бен Ладена в ранг героя. Необходимо внимательно следить за дальнейшим положением президента Зеленского», — отмечает автор материала.

Поэтому, по его мнению, как бы ни призывала Украина и стоящие за ней США, премьер-министр Кисида не должен совершать визит в Киев, который сделает врагом не только Россию, но и весь мир.

«Безусловно, японо-американский союз важен для противодействия военным угрозам со стороны коммунистического Китая, России и Северной Кореи, но Япония — независимая страна, поэтому она не обязана идти на поводу у Вашингтона», — заключает автор Shūkan Gendai.