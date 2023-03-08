Макфарланд: США участвуют в очередном бесконечном конфликте, опять упуская из виду реальную угрозу со стороны Китая

США ввязались в Европе в очередной бесконечный конфликт, заявила в эфире Fox Business бывший заместитель советника по нацбезопасности США Кейти Макфарланд. По её словам, Вашингтон настолько сосредоточился на Европе, что опять упускает из виду реальную угрозу со стороны Китая, который вознамерился создать новейшую современнейшую армию.

Китай увеличивает расходы на оборону более чем на 7 процентов. На мой взгляд, это выглядит так, будто Китай и США готовятся к войне. Со мной на связи Кейти Макфарланд. Я тут не перебарщиваю с фразой «готовятся к войне». Что вы скажете?



КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Думаю, вы абсолютно правы. Знаете, китайское правительство, Китайская коммунистическая партия десятилетиями говорила своему народу: мы отдаём приоритет экономическому росту в ущерб всему остальному, мы обеспечим вам великолепную жизнь, но вы должны предоставить нам всю власть.



Серьёзно повысив в этом году расходы на оборону, они, по сути, сказали, что экономический рост уже более не основной приоритет. Наш основной приоритет — создать крайне высокотехнологичную современнейшую армию, чтобы, в частности, бросить вызов всем, кто будет мешать нам захватить Тайвань.



Так что да, я считаю, что мы движемся в этом направлении. И, как ни трагично, Соединённые Штаты опять настолько сосредоточены на другой части света, что мы упускаем из вида Азию.



Как мы понимаем, в Соединённых Штатах два украинских лётчика, по всей видимости, готовятся к возможным полётам на истребителях F-16. По-вашему, это сигнал о том, что Америка отправит истребители F-16 на Украину? И не знаю, как это сформулировать. Но опять же получается, что внимание сосредоточено на Украине и России, а не на Китае.



КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: Двадцать лет мы упускали из виду Китай, сосредоточившись на бесконечных войнах на Ближнем Востоке. А теперь мы участвуем в конфликте в Европе, точнее, мы в нём не участвуем, но поддерживаем конфликт в Европе, при этом создаётся ощущение, что, как и в случае с бесконечными войнами, нет никакого плана, как всё это закончится.



Русские говорят: мы не отступим, мы будем использовать всё, в том числе выжженную землю Украины. И русские могут сражаться бесконечно, поскольку их экономика на самом деле очень хорошо функционирует из-за высоких цен на нефть и газ. Спасибо устроенной президентом Байденом войне с американским ископаемым топливом.



С другой стороны, мы поддерживаем Зеленского, который говорит о безоговорочной капитуляции и о намерении отправить танки на Москву. А президент Байден говорит, что президент Путин не должен остаться. Мы, можно сказать, застряли в этих экстремальных позициях обеих сторон, и конца этому не видно.



Есть пара вещей, которые меня беспокоят. Во-первых, где европейцы? Знаете, мы платим за эту борьбу за Украину. И это, возможно, замечательно, но где европейцы? Где их вклад?



Во-вторых, пока у нас высокие цены на нефть благодаря войне президента Байдена с американским ископаемым топливом, русские могут сражаться бесконечно. И теперь мы участвуем в очередном бесконечном конфликте, где никто не понимает, чем он закончится, кроме как эскалацией.



А что бы вы...



КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: ... Между тем реальная стратегическая угроза для нашего мира и процветания исходит от Китая.



Дата публикации 07 марта 2023 года.