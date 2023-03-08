Макфарланд: США участвуют в очередном бесконечном конфликте, опять упуская из виду реальную угрозу со стороны Китая
КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Думаю, вы абсолютно правы. Знаете, китайское правительство, Китайская коммунистическая партия десятилетиями говорила своему народу: мы отдаём приоритет экономическому росту в ущерб всему остальному, мы обеспечим вам великолепную жизнь, но вы должны предоставить нам всю власть.
Серьёзно повысив в этом году расходы на оборону, они, по сути, сказали, что экономический рост уже более не основной приоритет. Наш основной приоритет — создать крайне высокотехнологичную современнейшую армию, чтобы, в частности, бросить вызов всем, кто будет мешать нам захватить Тайвань.
Так что да, я считаю, что мы движемся в этом направлении. И, как ни трагично, Соединённые Штаты опять настолько сосредоточены на другой части света, что мы упускаем из вида Азию.
Как мы понимаем, в Соединённых Штатах два украинских лётчика, по всей видимости, готовятся к возможным полётам на истребителях F-16. По-вашему, это сигнал о том, что Америка отправит истребители F-16 на Украину? И не знаю, как это сформулировать. Но опять же получается, что внимание сосредоточено на Украине и России, а не на Китае.
КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: Двадцать лет мы упускали из виду Китай, сосредоточившись на бесконечных войнах на Ближнем Востоке. А теперь мы участвуем в конфликте в Европе, точнее, мы в нём не участвуем, но поддерживаем конфликт в Европе, при этом создаётся ощущение, что, как и в случае с бесконечными войнами, нет никакого плана, как всё это закончится.
Русские говорят: мы не отступим, мы будем использовать всё, в том числе выжженную землю Украины. И русские могут сражаться бесконечно, поскольку их экономика на самом деле очень хорошо функционирует из-за высоких цен на нефть и газ. Спасибо устроенной президентом Байденом войне с американским ископаемым топливом.
С другой стороны, мы поддерживаем Зеленского, который говорит о безоговорочной капитуляции и о намерении отправить танки на Москву. А президент Байден говорит, что президент Путин не должен остаться. Мы, можно сказать, застряли в этих экстремальных позициях обеих сторон, и конца этому не видно.
Есть пара вещей, которые меня беспокоят. Во-первых, где европейцы? Знаете, мы платим за эту борьбу за Украину. И это, возможно, замечательно, но где европейцы? Где их вклад?
Во-вторых, пока у нас высокие цены на нефть благодаря войне президента Байдена с американским ископаемым топливом, русские могут сражаться бесконечно. И теперь мы участвуем в очередном бесконечном конфликте, где никто не понимает, чем он закончится, кроме как эскалацией.
А что бы вы...
КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: ... Между тем реальная стратегическая угроза для нашего мира и процветания исходит от Китая.
Дата публикации 07 марта 2023 года.
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