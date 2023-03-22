Глава МИД Австрии: Европа не сможет полностью разорвать все связи с Россией, нравится ей это или нет

Россия всегда будет «важна для Европы», а думать иначе «было бы заблуждением», заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Reuters. По его словам, Достоевский и Чайковский останутся «частью европейской культуры», а Россия по-прежнему будет «крупнейшим соседом» Евросоюза. Кроме того, Шалленберг выступил в защиту продолжающего работу в России банка Raiffeisen Bank International и указал на то, что 91% западных компаний всё ещё остаются в России.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия всегда будет «важна для Европы». Думать иначе «было бы заблуждением», подчеркнул он в интервью агентству Reuters.

Шалленберг также выступил в защиту второго по величине банка Австрии, Raiffeisen Bank International, расследование в отношении которого проводит Минфин США из-за его деятельности в России. По его словам, неразумно критиковать банк за ведение бизнеса в России в то время, как многие другие западные компании делают то же самое.

Как отмечает издание, Raiffeisen Bank International «глубоко укоренился» в России, а его дочерняя компания «Райффайзенбанк» является одним из двух иностранных банков в перечне Центрального банка России из 13 системно значимых учреждений, что подчёркивает его важность для российской экономики, которая сталкивается с масштабными западными санкциями. Участие «Райффайзенбанка» в российской схеме предоставления кредитных каникул военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, также вызвала резкую критику со стороны инвесторов.

«Думать, что России больше не будет и мы сможем разойтись во всех сферах, — это заблуждение», — подчеркнул глава австрийского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что, хотя Австрия пытается ослабить связи, это «не может произойти в одночасье».

«Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она по-прежнему будет нашим крупнейшим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире», — продолжил Шалленберг.

Как утверждает издание, Австрия, которая позиционирует себя как «мост между Востоком и Западом» и чья столица Вена — «магнит для российских денег», также является частью более широкого западного альянса, который ввёл санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Австрия по-прежнему импортирует российский газ, хотя и стремится сократить поставки из России в ближайшие годы.

Источники, знакомые с вопросом, сообщают, что некоторые австрийские официальные лица питают надежду на быстрое завершение конфликта и возвращение к более нормальным отношениям с Россией, утверждает издание.

Шалленберг заявил, что именно Австрия должна обеспечивать соблюдение санкций, и указал на другие западные банки, ведущие бизнес в России. «Австрийские компании должны придерживаться австрийских правил, частью которых являются санкции Европейского союза», — отметил он.

«Давайте будем реалистами, — призвал он. — 91 процент западных компаний всё ещё находятся в России и делают то, что разумно: выжидают».

«В России достаточно американских банков, один из которых носит название Bank of America. По этому списку можно понять, кто есть кто в западном банковском мире», — указал он.

Глава австрийского МИДа также подчеркнул, что выступает за соблюдение существующих европейских санкций, а не за введение новых мер. «Это очень тупое оружие. У нас были огромные пакеты санкций. Дайте им время подействовать», — заявил Шалленберг в интервью Reuters.