«Гении обходных путей»: японский профессор рассказал, почему в России не боятся западных санкций

Хотя западные санкции несколько затруднили получение услуг, которыми люди пользовались раньше, но русские по-прежнему остаются «гениями обходных путей» и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. Как пишет Wedge Infinity, кроме того, власти страны очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь граждан существенно не пострадала, поэтому ограничения не привели к заметному снижению уровня жизни в России.

Главная цель западных санкций — не допустить, чтобы за счёт экспорта энергоносителей Москва получала доходы для финансирования спецоперации на Украине, лишить российскую военную промышленность эффективности и нанести ущерб правительственным чиновникам и олигархам, поддерживающим правительство Путина. Однако, пишет Wedge Infinity, нельзя отрицать, что Запад втайне ожидает от санкций того, что жизнь русского народа станет трудной, оппозиция властям окрепнет и начнутся громкие призывы к прекращению специальной операции. Но, как отмечает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, на самом деле русские люди совсем не испытывают таких уж несвобод или неудобств в своей жизни. Санкции, безусловно, несколько затруднили для них получение услуг, которыми они пользовались раньше, но русские по-прежнему остаются «гениями обходных путей» и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях.

Автор статьи рассказывает, что недавно прослушал видеолекцию в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ, на которой выступала журналистка Асука Токуяма, проживающая и работающая в России. Она рассказала, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций», с чем Ринсуке Хаттори полностью согласен. Это способствует тому, что западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России.

Кроме того, власти страны очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, и этот факт нельзя упускать из виду. В частности, можно утверждать, что для сегодняшней России стабильное обеспечение населения основными продуктами питания является важнейшей задачей национальной политики. Так, в 2022 году в России, несмотря на избыток зерна, были введены ограничения на его экспорт, чтобы сделать приоритетным прежде всего внутренний рынок зерновых.

В Японии, продолжает Ринсуке Хаттори, многие считают, что Россия, находящаяся под международными санкциями, должна страдать от товарного дефицита и высоких цен. Но это совсем не так, что подтверждает динамика цен. Если уровень потребительских цен в декабре 2021 года взять за 100, то последний показатель в феврале 2023 года составляет 113,4. Из них продовольственные товары — 112,6, непродовольственные товары — 112,8 и услуги −115,2, и это совсем небольшой рост.

Резкий рост цен в стране произошёл только в марте 2022 года, сразу после начала СВО. Это было вызвано некоторыми паническими настроениями, характерными для военного времени, и определённой девальвацией рубля. После этого произошёл отскок курса валюты и положительная реакция на чрезмерный рост цен, и летом цены в России действительно снизились. Частично это могло быть связано с сезонным фактором, поскольку летом в России цены имеют тенденцию падать. Однако с осени они вновь начали расти.

В статистике потребительского рынка в России традиционно особое внимание привлекает динамика цен на сахар. Весной 2022 года они колебались, как на американских горках. Если в феврале 2022-го по сравнению с декабрем 2021 года средний показатель по сахару составлял 105 единиц, то к маю он взлетел до 150, а к февралю 2023 года вернулся к 112. На самом деле есть несколько товаров, которыми люди в России запасаются каждый раз, когда наступает хоть какая-то кризисная ситуация. При тревогах они скупают базовые продукты, к которым как раз относится сахар, а также крупы, консервы и макаронные изделия. И что показательно, к началу 2023 года цены на них вернулись к норме.

Колебания цен на овощи и фрукты в России больше определяются сезонными факторами, чем ситуацией на Украине. В России холодный климат, и всё большее количество фруктов и овощей производится внутри страны даже зимой в теплицах. В зимнее время в страну поступает больше импортной продукции, и цены естественно подрастают. В тёплое время года фрукты и овощи в России дешевеют.

Если брать непродовольственные товары, то сразу после начала СВО цены на бытовую технику в России резко выросли. Бытовая техника сильно зависит от иностранных производителей, и большинство компонентов импортируются, даже если она производится в России. Шок от начала военной фазы украинского конфликта привёл к нестабильности предложения, а падение рубля вызвало резкий рост цен.

В феврале 2022 резко подскочил индекс цен на бытовую технику — до 130. То же самое произошло и с бытовой химией. Что характерно, к февралю 2023 года индекс непродовольственных цен, включая и фармацевтическую продукцию, вернулся к показателю 110—112 по сравнению с декабрём 2021 года. На прежнем высоком уровне осталась только бытовая химия.

Хаттори отмечает, что обращает на себя внимание при исследовании динамики цен в России необычайная стабильность цен на топливо, прежде всего, на бензин. Поскольку в 2022 году экспорт сырой нефти из России стал нестабильным, российское правительство ввело субсидии для стимулирования внутренней переработки нефти, тем самым поддерживая низкие и стабильные цены на нефтепродукты в стране. Можно сказать, что именно в этой области ярко проявляются сильные стороны России как нефтедобывающей страны.

Статистика по стоимости услуг в России также показывает, что в течение очень длительного времени расходы домохозяйств на отопление и электроэнергию оставались неизменными. В значительной степени это происходит потому, что коммунальные расходы жёстко контролируются правительством, которое пересматривает плату за коммунальные услуги один раз в шесть месяцев в соответствии с изменениями в общем индексе цен.

В декабре 2022 года расходы на отопление увеличились на 13,9%, а на электроэнергию — на 13,5% по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине. Конечно, россияне высказывают в этой связи некоторое недовольство, но поскольку рост произошёл после длительного периода «заморозки» стоимости услуг, а также в сравнении с беспрецедентным ростом коммунальных платежей в Европе, россияне находятся в привилегированном положении. Что важно, так это то, что правительство России заявило, что текущий тариф останется без изменений в течение полутора лет, а следующее повышение ставок по коммунальным услугам может произойти в июле 2024 года.

Как заключает автор статьи, безусловно, есть такие товары, как бытовая техника, которые подорожали после начала российской спецоперации, поскольку зависели от импорта. Однако как энергетическая сверхдержава Россия имеет значительные преимущества с точки зрения затрат на бензин и коммунальные услуги. В целом же Хаттори отмечает, что не видит никаких признаков того, что у россиян сейчас есть какие-то проблемы с одеждой, едой и жильём.