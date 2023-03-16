Bloomberg: чтобы не обходили санкции — ЕС намерен расширить ограничения и на родственников российских миллиардеров

ЕС собирается с помощью нового законопроекта обеспечить себе более чёткую правовую базу для введения ограничений против родственников российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. Как поясняет издание, для Брюсселя борьба с обходом ограничительных мер стала приоритетом, поскольку с начала украинского конфликта он ввёл против Москвы уже 10 пакетов санкций.
Европейский союз намерен предоставить более чёткую правовую базу для преследования родственников российских миллиардеров, находящихся под санкциями, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Соответствующий законопроект должна вскоре представить Европейская служба внешних связей.
Расширенные критерии по ограничительным мерам Евросоюза были предложены Эстонией и другими странами из-за опасений, что находящиеся под санкциями лица смогут перемещать деньги и активы в обход ограничений ЕС, наложенных после ввода российских войск на Украину.
Эта законодательная инициатива набрала обороты после того, как на прошлой неделе один из судов ЕС аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Однако уже 13 марта она вновь оказалась в санкционном списке, отмечается в статье.
Борьба с обходом санкций стала приоритетом для ЕС после 10 пакетов ограничительных мер против России и замораживания активов более 1500 физических лиц и организаций.
Между тем Еврокомиссия также планирует предложить законопроект, чтобы закрыть дополнительные лазейки на этом фронте, сообщает Bloomberg.
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