Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала антироссийские санкции, которые не работают как по экономическим, так и по политическим причинам. Как пишет Exxpress, Кнайсль также заявила, что Запад ни до, ни после 24 февраля 2022 года ничего не сделал для дипломатического решения украинской проблемы.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала антироссийские санкции. Как пишет Exxpress, кроме того, по её словам, Запад ни до, ни после 24 февраля 2022 года ничего не сделал для дипломатического решения проблемы.

«Санкциями всегда хотят принудить кого-нибудь к изменению поведения. Разве Россия изменила своё поведение? Нет, не изменила», — сказала Кнайсль во время интервью. По её словам, помимо Северной Америки, Европейского союза и Австралии, практически ни одно государство не участвует в санкциях. При этом возникает негативная динамика: если какая-то страна теряет доходы из-за санкций против России, среди населения этой страны могут зреть антироссийские настроения. Такое может произойти и с Австрией, считает Кнайсль.

Она также заметила, что некоторые санкции не работают и по экономическим причинам. Например, не сыграло своей роли и установление верхней границы цен на российские энергоносители.

«Я твёрдо верю в рыночные механизмы спроса и предложения, — подчеркнула бывший министр иностранных дел Австрии. — Мы видим, что с момента введения предельной цены на нефть в декабре (а затем и в феврале на газ) не были достигнуты те цели, которые были намечены первоначально».

Кнайсль не увидела со стороны Вашингтона и Брюсселя настоящих дипломатических усилий, направленных на достижение соглашения, и это касается всего периода с 2014 года. В месяцы, предшествовавшие событиям 24 февраля, не было «никакой настоящей дипломатии». Кнайсль напомнила о беседах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова со своей тогдашней британской коллегой Лиз Трасс. Англичанка была настроена так агрессивно, что в начале февраля оба главы внешнеполитических ведомств поспорили между собой прямо на открытой пресс-конференции.

«Лавров сказал на пресс-конференции: «Госпожа Трасс говорит только твитами». Точнее не скажешь! Никаких действительных контактов не было. Не было ничего такого, что российская сторона могла бы воспринять как желание выслушать другую сторону и понять её мотивацию», — вспоминает Кнайсль.

Она также упомянула то, что недавно признала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, вспоминая ещё первые мирные переговоры в Минске в 2014 году: «Она прямо сказала, что в Минске шла речь только о том, чтобы выиграть время для Украины».

По словам Кнайсль, иногда необходимо в трудных положениях выигрывать время, «но этот выигрыш во времени никогда не должен приносить пользу только одной стороне конфликта и вред другой». То есть, по её мнению, Минские соглашения оказались огромным обманом в том, что касается поиска решения.

Карин Кнайсль сослалась также на высказывания некоторых европейских политиков, согласно которым Россию необходимо победить военными средствами и исход конфликта должен решиться на поле боя: «Вместо переговоров мы увидели танки, и ситуация остаётся таковой до сих пор».

Также Кнайсль упомянула резкую реакцию из Вашингтона и Брюсселя на мирную инициативу Китая из 12 пунктов: «Искусство компромисса будет всегда существовать в какой-то форме, но я бы сказала, что та грубая манера, в которой была отвергнута китайская инициатива, показывает нам, что Брюссель и Вашингтон в данный момент не испытывают особого интереса к компромиссному решению».

При этом, по её словам, украинский президент Зеленский очень даже заинтересовался китайской инициативой.