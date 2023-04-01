Der Freitag: разная реакция на конфликты в Ираке и на Украине демонстрирует двойные стандарты Запада

США и многие другие страны Запада осудили спецоперацию России на Украине и ввели антироссийские санкции, пишет Der Freitag. При этом ни в 2003 году, ни после ни одна страна не ввела против США санкций за вторжение в Ирак: причина, по мнению издания, заключается в мировой гегемонии США. Однако этой гегемонии вскоре может прийти конец, потому что страны глобального Юга резко теряют доверие к Западу.

Годовщина вторжения США в Ирак в 2003 году лишь на несколько недель отстоит от годовщины начала спецоперации России на Украине, пишет Der Freitag. Согласно разным исследованиям, вторжение и пребывание войск США на иракской территории (продлившееся до 2011 года) вылилось в гибель более 1 млн иракских мирных граждан.

Как отмечает издание, американские военные совершили в Ираке бессчётное количество военных преступлений, включая пытки иракских солдат и атаки на мирные объекты. Многие в мире осудили происходящее, но каких-либо конкретных мер принято не было. Против США не ввели санкции, Международный уголовный суд не собирал доказательств обвинений в военных преступлениях американской армии.

При этом реакция международного сообщества на российскую спецоперацию на Украине была принципиально иной, подчёркивает Der Freitag. Запад осудил действия России, США и многие их союзники ввели антироссийские санкции. По мнению издания, основная причина такой разной реакции заключается в глобальном доминировании Вашингтона. США преобладают в мировых финансах, имеют 750 военных баз по всему миру. Der Freitag отмечает, что НАТО остаётся инструментом американской мировой гегемонии. После распада СССР ряд политиков, в том числе американских, выступали за прекращение расширения или даже за роспуск НАТО: однако американский военно-промышленный комплекс не был согласен с такими формулировками. Кроме того, было отвергнуто предложение о вступлении России в НАТО, что стало бы символом примирения после холодной войны: однако Вашингтон не захотел открывать двери в альянс стране, обладающей сравнимым с США ядерным потенциалом.

При этом сейчас появляются признаки того, что гегемония США подходит к концу, пишет Der Freitag. После начала российской спецоперации на Украине действия России в ООН осудили 140 стран, но лишь 40 из них вслед за США ввели антироссийские санкции. Опросы европейского совета по международным отношениям (ECFR) показывают, что общественное мнение во многих важных странах мира, таких как Китай, Индия, ЮАР и Турция, требует скорейшего заключения мира, даже при условии, что Украине придётся отказаться от ряда территорий. Выступая на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, Эммануэль Макрон заявил, что был шокирован тем, насколько снизилось доверие к странам Запада в государствах глобального Юга.