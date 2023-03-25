American Conservative: США извлекли ряд уроков из вторжения в Ирак — но ни одного положительного

Все уроки, которые власти США извлекли из своего вторжения в Ирак, носят негативный характер, считает The American Conservative. В частности, в Вашингтоне поняли, что можно распространять ложные показания и выйти сухими из воды или можно нарушать Женевскую конвенцию. Издание пишет, что вторжение в Ирак унесло сотни тысяч жизней и триллионы долларов, а жизнь в стране в итоге стала ещё хуже.

Уже 20 лет прошло с тех пор, как Джордж Буш — младший решил с помощью «шока и трепета» принести демократию в Ирак, пишет The American Conservative. В результате иракская война стоила жизни и здоровья тысячам американцев и сотням тысяч иракцев, принесла убытки в триллионы долларов.

Издание напоминает, что весь повод к началу военной операции США был основан на мифах. У Саддама Хусейна не было оружия массового поражения и не было связей с «Аль-Каидой»*. Непосредственно после вторжения все эти мифы были опровергнуты, однако никто из высшего руководства США не понёс ответственности.

Как отмечает The American Conservative, даже сами инициаторы военной операции не могли чётко ответить, чего добились США в результате вторжения в Ирак. Однако многие извлекли из этого конфликта определённые уроки: к примеру, власти США поняли, что можно выйти сухими из воды после распространения ложных сведений. Военная верхушка и спецслужбы поняли, что их провалы будут вознаграждены всё возрастающим финансированием. В медиа поняли, что пропаганда до и в начальной фазе конфликта поднимает рейтинги. Усвоив эти уроки, Вашингтон приступил к другим разрушительным действиям, таким как вмешательство в Ливию, Сирию и разжигание конфликтной ситуации вокруг Украины, пишет The American Conservative.

В результате вторжения Ираку был нанесён огромный урон, пишет The American Conservative. Американские войска применяли снаряды с обеднённым ураном, сжигали тонны токсичных отходов. В результате бомбардировок большой ущерб был нанесён иракскому культурному наследию. Кроме того, американские военные применяли пытки к подозреваемым в террористической деятельности, что противоречит Женевской конвенции. При этом никто из высокопоставленных американских деятелей не понёс за это ответственности.

Издание напоминает, что после свержения Саддама Хусейна в Ираке произошло резкое усиление исламских радикалов. Они начали терроризировать местное население, в частности проживающих в Ираке христиан: США практически ничего не делали, для того чтобы им помочь. Как отмечает The American Conservative, одним из обоснований американской агрессии против Ирака была борьба с терроризмом, однако после вторжения террористические группировки в регионе только усилились.

Резюмируя, издание отмечает, что США не извлекли из своей иракской кампании никаких позитивных уроков.