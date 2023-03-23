NBC: в Багдаде всё спокойнее — 20 лет спустя после вторжения на улицах теперь американские туристы, а не солдаты

Два десятилетия назад США вторглись в Ирак, чтобы найти оружие массового поражения. Оружия они не нашли, зато развязали длительную и кровопролитную гражданскую войну. Сегодня Ирак пытается вернуться к нормальной жизни, несмотря на коррупцию и нищету. В страну даже стали приезжать американские туристы. Они признались NBC, что ощущают себя здесь настоящими рок-звёздами.

В этот день 20 лет назад Соединённые Штаты вторглись в Ирак и развернули яростную кампанию бомбардировок под названием «Шок и всё такое». То, что происходит в Ираке сегодня, шокирует ничуть не меньше.

Раньше это был один из дворцов развлечений Саддама Хусейна, здесь он отмечал дни рождения и устраивал праздники для сыновей и дочерей. Иракцы до ужаса боялись этого места. Конечно, путь им сюда был заказан. Сегодня они надеются, что этот дворец станет центром ночной жизни нового Ирака.

Саддам в гробу бы перевернулся, если бы увидел сейчас свой дворец.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, журналист: Насколько всё изменилось?

ЖИТЕЛЬНИЦА ИРАКА: Изменилось очень многое. Раньше люди жили в состоянии войны. Сегодня приезжайте в Ирак и увидите жизнь в Ираке.

Здесь происходит «культурная революция». Нур Дауд — одна из чемпионов Ирака по карате. Она учит новое поколение девочек расширять свои возможности.

НУР ДАУД: Я хочу донести до нашего общества, что девочки могут делать всё, что захотят.

Путь сюда был долгим и сложным, с фатальными трагическими ошибками. Американские войска вторглись, чтобы найти оружие массового поражения, которого никогда не было. Они остались здесь на целых восемь лет, чтобы остановить гражданскую войну, вызванную тем самым вторжением. Погибло около 4600 американцев и несколько сотен тысяч иракцев.

В 2006 году я приехал в багдадский детский дом и познакомился с Марвой, Алией и Сорой. Их родителей казнили во время безумия религиозных столкновений, зародившихся в хаосе после свержения Саддама. Каждый день всё больше детей становились сиротами войны.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, журналист: Девочки так и льнут. Очевидно, что им нужно много внимания.

Я снова встретился с Марвой на этой неделе. Она замужем, у неё четверо здоровых детей. Но жизнь её так и не восстановилась.

МАРВА: Моя жизнь не стала лучше. У нас нет будущего.

Марва во всём винит страшную иракскую коррупцию, из-за которой многие нищенствуют в стране, богатой нефтью. Но нет никаких сомнений, что Багдад стал значительно безопаснее. На смену американским войскам пришли американские туристы.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, журналист: Как вас тут принимают?

АМЕРИКАНСКАЯ ТУРИСТКА: Должна признать, я себя ощущаю рок-звездой. Женщины и вообще местные жители хотят с нами фотографироваться.

Совсем недавно этот древний базар взорвал террорист-смертник. Теперь туристы могут приехать сюда, расслабиться и воссоединиться с колыбелью цивилизаций, которая была жестоко отрезана от мира последние 20 лет.

Ирак по прежнему сталкивается со множеством политических сложностей. Саддама Хусейна уже нет, но правительство контролируется Ираном.

Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.