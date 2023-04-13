Bloomberg: последствия для Европы будут масштабными — Нидерланды хотят полностью остановить импорт СПГ из России

Нидерланды объявили о намерении полностью остановить импорт российского СПГ, сообщает Bloomberg. Оказывается, с начала года местные власти перестали подписывать с Москвой новые контракты, а теперь ищут способ расторгнуть уже существующие. Так как Нидерланды — это страна-транзитёр голубого топлива, последствия такого шага для всей Европы будут масштабными, предостерегает американское издание.

В этом году Нидерланды, не объявляя об этом решении, перестали подписывать новые контракты на поставку российского сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg. Власти страны также ищут способ расторгнуть уже существующие соглашения. «Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы убедиться в том, что в нашей системе нет ископаемых ресурсов из России, и мы уже добились успеха в том, что касается угля, трубного газа и нефти», заявил министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

В своём решении голландцы хотят зайти дальше, чем Испания, крупнейший покупатель российского СПГ в Европе. Ранее испанские импортёры получили письмо от правительства в Мадриде с рекомендацией не подписывать новые контракты с Москвой, напоминает Bloomberg. Шаг Амстердама коснётся как спотовых, так и долгосрочных контрактов. При этом Нидерланды выступают в роль страны-транзитёра газа, что означает, что это решение будет иметь масштабные последствия для всей Европы.

Пока что голландцы продолжают закупать российское голубое топливо согласно контрактам, заключённым до 2023 года, продолжает американское издание. От общего объёма импорта на Россию приходится 15%. В этом году, Нидерланды стали четвёртым по величине покупателем российского СПГ в Европе.

В ЕС сейчас также разрабатывают механизм, который бы позволил странам-членам союза остановить импорт голубого топлива из России без введения новых энергетических санкций. В Брюсселе хотят разрешить правительствам блокировать попытки российских экспортёров резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок. Но пока союз пытается избавиться от энергетической зависимости от Москвы, один из его членов наоборот укрепляет с ней отношения. На этой неделе Венгрия подписала сделки, увеличивающие импорт голубого топлива из России, а также обновила все финансовые соглашения с Кремлём, сделав таким образом акцент на различиях позиций Будапешта и ЕС в том, что касается событий на Украине.