Reuters: немецкие компании возобновили страховку «Северного потока»

Два крупных немецких страховщика возобновили договоры на страхование газопровода «Северный поток», сообщает Reuters. По информации агентства, это связано с тем, что часть немецких инвесторов проекта ещё лелеют надежду его восстановить.
Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили контракты по повреждённому в результате диверсии в прошлом году газопроводу «Северный поток — 1», сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Как подчёркивают корреспонденты агентства, такая политика страховщиков — одно из важнейших условий для возобновления эксплуатации газопровода в долгосрочной перспективе, поскольку наличие страховки позволит упростить организацию ремонтных работ на объекте, если таковые начнутся в будущем.
Как поведали источники Reuters, страхование покрывает и ущерб, и издержки, вызванные прекращением поставок.
Собеседники агентства отметили, что отдельные немецкие акционеры, а также «меньшинство» в политико-экономическом истеблишменте ФРГ хотят сохранить его в работоспособном состоянии на тот случаай, если прокачка газа будет возобновлена. Немецкие официальные лица при этом продолжают настаивать на том, что энергетические связи Берлина с Москвой полностью разорваны — однако, по информации агентства, власти Германии готовы «терпеть» такую точку зрения на проект.
По словам собеседников Reuters, до начала российской спецоперации «Северный поток — 1» был застрахован множеством европейских компаний, часть из которых являются участниками лондонского страхового рынка Lloyd's of London — однако из-за введённых Великобританией санкций в конце 2022 года часть из резидентов Lloyd's решили не продлять контракты на страхование газопровода. Вместе с тем один из источников агентства заявил, что его страховой синдикат, также являющийся участником Lloyd's, всё же продолжил обеспечивать страховое покрытие для объекта. В Lloyd's комментировать ситуацию отказались.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», проходящие по дну Балтийского моря, были повреждены в результате взрывов «невыясненной природы» в сентябре 2022 года, напоминает читателям Reuters. В минувшем месяце источники агентства сообщали, что планов ремонтировать объекты и восстанавливать прокачку газа на настоящий момент нет.
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