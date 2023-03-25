NBC: НАТО усилило слежку за Северным морем из-за «подозрительной» российской активности

ВМС Норвегии находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Они караулят уязвимые буровые платформы, трубопроводы и телекоммуникационные линии. В качестве причины натовские военные называют появление в регионе подводных лодок Москвы, которое якобы участилось после подрыва «Северных потоков», сообщает NBC.

Посмотрите внимательно. Это эксклюзивное видео ВВС Норвегии, на котором, по их словам, перископ российской атомной подводной лодки поднимается из воды прямо над норвежскими газонефтепроводами в Северном море. Российские военные корабли и истребители проходят через критически важную акваторию между Норвегией и Шотландией.

ВМС Норвегии находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Мы провели три дня и две ночи на борту норвежского корабля Sortland, который выполняет приоритетное задание НАТО. Он караулит уязвимые буровые платформы, тысячи миль трубопроводов и паутину интернет- и телекоммуникационных линий, которые тянутся от Европы до Америки. Существует опасение, что однажды Россия может их атаковать.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC: Здесь, на Северном море, сейчас два часа ночи. Ветер воёт, море бушует, и стоит очень холодная погода. Задача нашего судна — патрулировать эту платформу по поручению НАТО, чтобы отслеживать диверсантов или необычную российскую активность.

В сентябре прошлого года кто-то взорвал газопровод «Северный поток», идущий из России в Германию на глубине 260 футов. Пока нет убедительных доказательств того, кто это сделал. Но, по словам НАТО, с тех пор российский флот активизировался в экономических водах Норвегии.

ТОМ КОСТЕЛЛО: И они проявляют необычный интерес к вашим газонефтепроводам и инфраструктуре?

ТОРИЛЛ ХЕРЛАНД, офицер ВМС Норвегии: Определённо. Они курсируют в этом районе. Не раз они ходили туда-сюда вдоль трубопровода. Они ведут себя подозрительно.

В этом месяце НАТО провело демонстративные военные учения на Крайнем Севере, поскольку

Норвегии необходимо оборонять свою 123-мильную сухопутную границу с Россией. Прямо за этой границей расположена крупнейшая военно-морская база России.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Это Мурманск?

РУН АНДЕРСЕН, вице-адмирал ВМС Норвегии: Это Мурманск, и здесь, пожалуй, находится самое большое в мире скопление ядерного оружия.

Вице-адмирал Рун Андерсен командует ВМС Норвегии. По его словам, находящаяся на дне океана сеть сенсоров НАТО недавно зафиксировала более непредсказуемую российскую подводную активность.

РУН АНДЕРСЕН: Кроме того, они совершали определённые манёвры, которые я бы назвал более агрессивными.

Вертолёты НАТО сбрасывают гидроакустические буи, чтобы обнаружить российские подводные лодки. Министр иностранных дел Норвегии говорит, что теперь мир осознаёт, насколько важны её нефтяные и газовые месторождения для мировой экономики.

АННИКЕН ХЮИТФЕЛЬД, глава МИД Норвегии: Что нам действительно нужно защищать, так это всю систему инфраструктуры, а также морские объекты. Так что мы готовы ко всему.

МОРЯК: Корабль НАТО F-333, это W342. Приём?

Мы стали свидетелями нового экстренного случая, когда наш корабль оказался вовлечён в

секретную операцию НАТО.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Итак, с левой стороны борта к нам только что подошли гости. Появились три военных корабля НАТО. (Указывает рукой.) Первый. Второй. Третий. Вертолёты висят в воздухе рядом с очень важной норвежской газовой платформой. Это призвано послать России сигнал: НАТО стоит на страже, патрулирует регион и относится к происходящему очень серьёзно.

На вершине самой большой платформы глава НАТО объявил, что альянс будет защищать нефть и газ Северного моря.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Президент Путин потерпел неудачу в этой попытке использовать энергию в качестве оружия.

На фоне бушующего украинского конфликта ставки в этом грозном бескрайнем океане очень высоки.

Том Костелло, NBC, Северное море.

Дата публикации 24 марта 2023 года.