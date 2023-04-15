Das Erste: Германия закрывает свои АЭС навсегда — большинство немцев против

В субботу в Германии должны окончательно закрыться три последние атомные электростанции, пишет Das Erste. Однако подавляющее большинство немцев выступает против отказа от использования ядерной энергетики. По данным опроса Das Erste, шесть из десяти респондентов (59%) считают решение правительства Германии неправильным и только треть (34%) поддерживает эту инициативу. Кроме того, две трети опрошенных серьёзно обеспокоены тем, что переход на возобновляемые источники энергии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители.
В субботу в Германии должны навсегда закрыться три последние атомные электростанции. Однако подавляющее большинство немцев выступает против отказа от использования ядерной энергетики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским институтом Infratest для Das Erste.
Так, шесть из десяти опрошенных (59%) считают решение правительства Германии неправильным и только треть (34%) поддерживает эту инициативу.
12 лет назад ситуация выглядела иначе. В июне 2011 года, примерно через три месяца после аварии на японской АЭС «Фукусима», решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики поддержали 54% респондентов, 43% высказались против.
В настоящее время широкое одобрение мер по отказу от использования ядерной энергетики наблюдается исключительно в возрастной группе от 18 до 34 лет (от 50% до 39%), тогда как среди граждан среднего и старшего возраста преобладает неприятие этих планов.
Сторонники различных партий по-разному оценивают «коренной перелом» в более чем 60-летней истории ядерной энергетики в Германии. В то время как сторонники зелёных (82%) и социал-демократов (56%) приветствуют отказ от ядерной энергетики, подавляющее большинство избирателей ХДС/ХСС (83%), АдГ (81%) и СвДП (65%) выступают против.
Большинство опрошенных серьёзно обеспокоены тем, что переход на возобновляемые источники энергии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители. У двух из трёх респондентов из всех возрастных и демографических групп есть очень серьёзные (26%) или серьёзные (40%) опасения по поводу роста цен на энергоносители. Лишь треть респондентов почти не беспокоятся (25%) или совсем не беспокоятся (7%) из-за роста цен.
Кроме того, только сторонники зелёных в большинстве своём не видят в энергетическом переходе поводов для беспокойства в отношении роста цен на энергоносители.
Атомные электростанции «Изар-2» в Баварии, «Эмсланд» в Нижней Саксонии и «Неккарвестхайм-2» в Баден-Вюртемберге должны быть окончательно отключены от сети 15 апреля. Изначально прекращение работы АЭС было запланировано на конец 2022 года. Однако в октябре прошлого года в условиях перебоев с поставками газа из России правительство Германии решило продлить работу трёх последних АЭС до весны, пишет Das Erste.
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