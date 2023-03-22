Politico: Франция и Германия поссорились из-за ядерной энергетики и автомобилей

Рост напряжённости в отношениях Франции и Германии рискует сорвать саммит, на котором лидеры ЕС должны обсудить экономику и военную помощь Украине, передаёт Politico. По данным издания, отношения сторон испортили разногласия по поводу ядерной энергии и запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Нарастающая напряжённость в отношениях между Германией и Францией рискует сорвать важнейший саммит ЕС, который состоится на этой неделе, сообщает Politico.

Лидеры стран Европейского союза встретятся в Брюсселе в конце недели, чтобы обсудить экономическую конкурентоспособность и передачу боеприпасов Украине. Однако рост напряжённости между Германией и Францией из-за споров относительно ядерной энергии и запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания грозит нарушить ход переговоров.

«Я сторонник постоянного франко-германского компромисса, но также и правды во франко-германских отношениях. Когда у нас есть разногласия, мы не скрываем их, а работаем над их преодолением», — заявил министр транспорта Франции Клеман Боне в интервью изданию.

Как напоминает Politico, Германия вместе с небольшой группой союзников, в том числе Италией, заблокировали запрет продажи автомобилей и микроавтобусов с двигателями внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году. Они настаивают на исключении для электронного топлива, синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности. Тем не менее в Европейском парламенте уже дважды отклоняли просьбу Германии.

Париж выступил с резкой критикой противодействия со стороны Берлина, но в то же время пытается добиться исключения ядерной энергии из «зелёных» правил Евросоюза, что вызывает раздражение Берлина. По словам источников издания, Франция хотела бы включить в выводы саммита ЕС упоминание о важности ядерной энергетики для снижения выбросов углекислого газа. Однако это не устроило правительство канцлера Олафа Шольца. Хотя спорный пункт не был включён в проект итогового заявления, распространённого в понедельник вечером председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, Париж продолжает настаивать на своём.

По словам источников, Париж особенно возмутил тот факт, что Европейская комиссия под давлением Берлина снизила роль атомной энергетики в законе «О нулевых выбросах промышленности» перед его представлением на прошлой неделе.

В понедельник Берлин продолжил интенсивные переговоры с Европейской комиссией относительно запрета продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Шольц хочет, чтобы этот вопрос был решён до саммита, который начнётся в четверг, чтобы избежать споров на самой встрече. Однако даже если соглашение удастся заключить вовремя, оно, скорее всего, будет омрачено возражениями со стороны Франции и Европарламента.

В понедельник в письме Совету ЕС председатель Европарламента Роберта Метсола также выразила протест против попытки Германии в последнюю минуту изменить уже согласованное законодательство. Метсола предупредила, что это может «подорвать доверие к процессу принятия законов» союза. Источники полагают, что политик также может напрямую высказать свои опасения во время встречи с лидерами ЕС на саммите в четверг.

Эксперты и политики задаются вопросом, если Германия может менять европейское законодательство, руководствуясь исключительно своими национальными интересами, почему то же самое не могут сделать и другие страны. При этом в Берлине обеспокоены, что это подорвёт доверие к Германии, но и не позволит стране противостоять ядерным планам Франции, пишет Politico.