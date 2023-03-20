Focus: высокие цены на энергоносители вынуждают немецкие компании переезжать в США

В настоящее время всё больше немецких компаний стремятся расширить своё присутствие в США, пишет Focus. Это касается не только таких крупных концернов, как Siemens или VW. По мнению экспертов, помимо геополитической напряжённости, на фоне которой США воспринимаются как «безопасная гавань», немецкие компании привлекают сравнительно низкие цены на энергоносители и очень щедрые субсидии в соответствии с новым американским законом «О снижении инфляции». «Гонка за субсидиями», в которую планирует вступить Брюссель, может стать опасной.

Немецкие фирмы «любят Америку»: по данным Германо-американской торговой палаты, около 5600 из них инвестируют в рынок США. По состоянию на сентябрь 2022 года общий объём немецких инвестиций в экономику США составил почти $650 млрд. В настоящее время своё присутствие в Соединённых Штатах стремятся расширить не только такие крупные концерны, как Siemens, VW или Linde, — в некоторых случаях даже с помощью совершенно новых производственных мощностей, пишет Focus.

«Для этого есть разные причины, — поясняет Дирк Доузе, эксперт по международной конкуренции Института мировой экономики Кильского университета. — Одна из причин — рост геополитической напряжённости. США кажутся многим немецким компаниям «безопасной гаванью». Другие причины включают сравнительно низкие цены на энергоносители и очень щедрые субсидии в соответствии с законом «О снижении инфляции».

Как отмечает издание, закон «О снижении инфляции» — это многомиллиардная программа субсидирования, разработанная администрацией США под руководством президента Джо Байдена, и, несмотря на название, она посвящена не столько борьбе с инфляцией, сколько прежде всего смягчению последствий изменения климата. Примерно из $430 млрд, выделенных на меры по снижению инфляции, $370 млрд будут направлены на развитие технологий, снижающих выбросы углерода, и обеспечение энергетической безопасности, а остальная часть — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Однако субсидии и налоговые льготы будут предоставляться только тем компаниям, которые используют американские продукты или сами производят их на территории США. Например, покупатель американского электромобиля, аккумулятор которого также был произведён в США с использованием американских компонентов, получит премию в размере около $7500. Поддержку получат также ветрогенераторы и солнечные батареи с американскими компонентами. Приемлемыми, с точки зрения США, являются и полуфабрикаты из стран, с которыми у Вашингтона есть соглашение о свободной торговле, например из Мексики или Канады.

Из-за планов администрации США по поддержке компаний в рамках закона «О снижении инфляции» уже существуют задержки или угрозы остановки заводов по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Германии, например Tesla в Грюнхайде, недалеко от Берлина, или шведской компании Northvolt, которая планирует построить завод в Хайде в земле Шлезвиг-Гольштейн, но теперь, возможно, изменит свои планы и начнёт инвестировать в США.

«Действительно, доля обрабатывающей промышленности в общем объёме добавленной стоимости в Германии с 2016 года снижается. Однако мы всё равно исходим из высокого уровня. Полномасштабной деиндустриализации я не наблюдаю», — отмечает Доузе.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже встречались с президентом США Джо Байденом. Они предупредили его о нарушении правил конкуренции в отношении европейских компаний из-за щедрых субсидий США.

Вскоре после этого было объявлено, что Брюссель намерен противопоставить закону «О снижении инфляции» в США программу «зелёной» промышленности и в будущем предоставить странам ЕС больше свободы в отношении их собственных субсидий.

Экономисты считают это противостояние опасным. «Я не думаю, что нам следует участвовать в гонке за субсидиями, — утверждает Доузе. — В конечном счёте речь идёт о деньгах налогоплательщиков. Нужно хорошо подумать, окупится ли это в долгосрочной перспективе для общества».

При этом, по словам эксперта, крайне неприятно, когда инновационные компании, например в области «зелёных технологий», «вскормленные» немецкими и европейскими налогоплательщиками, субсидиями заманиваются в Соединённые Штаты. «Но швыряться дальнейшими средствами налогоплательщиков — это не решение», — считает Доузе. Однако можно было бы подумать о том, чтобы привязать отдельные государственные программы поддержки молодых предприятий к определённому месту работы.

Недостатками самой Германии как места производства американские компании считают стоимость рабочей силы, цифровую инфраструктуру и нехватку квалифицированных кадров. Но больше всего они критикуют высокие по международным меркам цены на энергоносители — даже до начала конфликта на Украине. «Они играют важную роль в принятии решений о местоположении, особенно для энергоёмких предприятий», — отмечает глава Американской торговой палаты в Германии Симона Менне. Германия должна стать ещё более привлекательным местом производства и, в частности, улучшаться с точки зрения обеспечения квалифицированными кадрами, сокращения бюрократии и широкой цифровизации. «Это поможет не только в привлечении инвестиций из США», — цитирует Focus Менне.