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Das Erste: конфликт смягчён, но не урегулирован — США и ЕС начнут переговоры по соглашению о важнейших полезных ископаемых

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту США Джо Байдену не удалось окончательно урегулировать торговый конфликт вокруг субсидий США на «зелёные» технологии, передаёт Das Erste. Однако в ходе встречи в Белом доме стороны «сделали значительный шаг навстречу друг другу». Они заявили о намерении «безотлагательно начать переговоры по соглашению о важнейших полезных ископаемых», предусматривающему упразднение неблагоприятных налоговых условий для европейского сырья в США.
Das Erste: конфликт смягчён, но не урегулирован — США и ЕС начнут переговоры по соглашению о важнейших полезных ископаемых
AP

После встречи с президентом США Джо Байденом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «выглядела довольной». «Это был очень хороший, очень конструктивный разговор», — заявила она, передаёт Das Erste.

В самом начале встречи, сидя рядом с президентом США в Белом доме, она подчеркнула, что Евросоюз и США «не просто партнёры, а хорошие друзья». Байден, в свою очередь, отметил, что глава Еврокомиссии делает «отличную работу».
 
В начале стороны обменялись любезностями. Затем в беседе за закрытыми дверями Байден и фон дер Ляйен «сделали значительный шаг навстречу друг другу» в торговом конфликте вокруг субсидий США на «зелёные» технологии. Хоть им и не удалось окончательно урегулировать конфликт, они по крайней мере снизили его остроту. «Мы намерены безотлагательно начать переговоры по соглашению о важнейших полезных ископаемых», — говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии и президента США. Речь идёт о полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов для электромобилей.
 
Фон дер Ляйен пояснила, что цель состоит в том, чтобы заключить соглашение, в соответствии с которым важнейшие полезные ископаемые, добываемые или перерабатываемые в ЕС, рассматривались бы в рамках процесса предоставления субсидий в США так, как если бы они были добыты в США.
 
Другими словами, будущее соглашение должно предусматривать упразднение неблагоприятных налоговых условий для европейского сырья в США. Это приведёт к снижению остроты торгового конфликта. Потому что страны ЕС, в том числе и Германия, опасаются, что европейские компании начнут переносить производство, например аккумуляторов для электромобилей, в США, если они смогут воспользоваться налоговыми льготами только на американской территории.
 
Торговый конфликт был вызван принятием в США так называемого закона о снижении инфляции. Он предусматривает миллиардные инвестиции в борьбу с изменением климата. Однако налоговые льготы распространяются лишь на те «зелёные» технологии, которые производятся с использованием американских компонентов и собираются в США.
 
Ещё в начале встречи фон дер Ляйен отметила: «Я думаю, это замечательно, что в настоящее время в экологически чистые технологии вкладываются такие огромные средства». После встречи она ещё раз подчеркнула, что приветствует программу по снижению инфляции. По её словам, это «масштабные инвестиции в экологически чистые технологии» и ЕС со своей программой «зелёной» промышленности также делает ставку именно на это.

Президент США Байден уже дал понять, что в американский закон о снижении инфляции не будет внесено никаких поправок. Но в сфере его применения США могут пойти навстречу ЕС — и они, очевидно, так и делают. По крайней мере, Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден начали переговоры с целью смягчения негативных последствий для Евросоюза, пишет Das Erste.

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Das Erste Германия Европа
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