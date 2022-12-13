Le Figaro: дешёвый газ и государственные субсидии — США всё активнее переманивают к себе европейских производителей

Все больше производственных компаний принимают решение вывести инвестиции из Европы, чтобы развивать бизнес в США, пишет Le Figaro. Причиной стал Закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии, поясняет газета. Если добавить к этому дешёвый газ, Америка превращается для промышленников в настоящий Эльдорадо, что не может не беспокоить европейских союзников Вашингтона, отмечает издание.

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, автопроизводители Volkswagen и BMW, итальянская компания Enel и её завод по производству солнечных батарей, а также японский концерн Panasonic, поставляющий аккумуляторы для Tesla, — все эти компании инвестируют в развитие бизнеса в США, а порой и приостанавливают расходы в Европе ради переноса производства за океан, пишет Le Figaro.

Как поясняет издание, принятый в августе в США Закон о снижении инфляции предусматривает помощь, субсидии и налоговые льготы для производителей экологически чистых технологий на территории Штатов. Целью этого проекта является освобождение американской экономики от углеводородов, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, стимулирование инвестиций в производство электромобилей и релокация цепочек поставок в Соединённые Штаты. Среди прочего, план включает в себя субсидию в размере $7500 домохозяйствам на покупку электромобиля американского производства.

Эта стратегия по созданию сильной американской отрасли электромобилестроения с мощными стимулами для инвестиций в США настораживает европейцев, отмечает издание. Как сообщает газета, новый закон стал ещё одной угрозой для конкурентоспособности промышленности Старого Света, уже серьёзно пострадавшей от энергетического кризиса. Учитывая, что цены на энергоносители в США в три-четыре раза ниже, чем в Европе, Америка становится для производителей привлекательнее, чем когда-либо, констатирует Le Figaro.

«Риск энергетической релокации или, скорее, «великого переселения промышленности» в более привлекательные регионы, такие как Соединённые Штаты или Азия, в настоящее время является самым большим структурным риском», который навис над Европой, резюмирует председатель объединения Uniden Николас де Уоррен. Он представляет интересы 36 производственных предприятий, на долю которых приходится более 70% энергии, потребляемой промышленниками во Франции. Как прогнозирует генеральный директор Dassault Aviation и президент Французского объединения металлургической промышленности Эрик Траппье, счета за газ и электроэнергию во Франции в ближайшее время вырастут в среднем в четыре раза. В Италии они уже выросли в пять раз, отмечается в статье.

«Таким образом, Америка, которая извлекает выгоду из крайне неэкологичного, но гораздо более дешёвого сланцевого газа, превращается в своего рода Эльдорадо», — пишет газета. Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах Соединённых Штатов. Тем более что к Закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США. Тайваньская компания TSMC, которая решила открыть офис в Аризоне ещё при президенте Трампе, теперь объявила, что утроит свои инвестиции в американский завод по производству полупроводников.

Потребляющие много энергии компании также приостанавливают свои инвестиции в ЕС, чтобы обратиться к Пекину, пишет газета. К примеру, немецкий химический концерн BASF намерен «навсегда» сократить своё присутствие в Европе и расширить активность в Китае. Но такого рода перемещения в первую очередь интересуют компании, уже работающие в Поднебесной, считают эксперты. «Влечение к этому государству менее сильное, чем к Соединённым Штатам, из-за неопределённости, связанной с этой страной», — говорит специалист по геополитике торговли в Институте Жака Делора Эльвир Фабри.

При этом, как отмечает издание, привлекательность США усиливалась ещё до принятия новых законов и энергетического кризиса. По данным МВФ, в 2021 году Вашингтон обогнал Пекин и стал крупнейшим в мире направлением прямых иностранных инвестиций на общую сумму $4,977 трлн.

Тем временем американская программа пугает европейских политиков. В октябре Берлин призвал к «решительному ответу» Европейского союза на гигантский инвестиционный план США в пользу компаний, базирующихся на его территории. Закон о снижении инфляции «не должен разрушать справедливые правила игры между нашими двумя экономиками», заявил министр экономики Роберт Хабек. Этот вопрос также стал главной темой на повестке дня государственного визита Эммануэля Макрона в Вашингтон в конце ноября. Белый дом, однако, не спешит вносить коррективы в свой план, чтобы успокоить европейских союзников, и открыто говорит о том, что вряд ли смягчит условия для европейских производителей.

Неделю назад в ответ на принятые Вашингтоном меры поддержки собственных производителей председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала «упростить» строгие правила, регулирующие государственную помощь в ЕС, и увеличить финансирование в рамках «фонда суверенитета» на европейском уровне.

Тем не менее Эльвир Фабри сомневается, что Евросоюз ответит на американский протекционизм призывом «покупать европейское», поскольку «это противоречит духу ВТО и правилам ЕС». Тем более что в январе председательство в ЕС переходит к Швеции, государству, выступающему категорически против сценариев протекционизма и закрытия европейского рынка, напоминает газета.