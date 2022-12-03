Das Erste: министр финансов Германии предостерегает Европу от торговой войны с США

В стремлении обуздать инфляцию США планируют ввести закон о субсидировании компаний, которые используют американскую продукцию или ведут производство в США. Это намерение подвергается жёсткой критике со стороны Европы, однако министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от торговой войны с США, сообщает Das Erste. По его словам, Вашингтон остаётся важным партнёром ЕС, поэтому самым разумным решением было бы положиться на экономическую дипломатию.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от торговой войны с США из-за планируемого американского антиинфляционного закона, сообщает немецкий телеканал Das Erste. «США — наш значимый партнёр, но в то же время они проводят чрезвычайно протекционистскую экономическую политику», — отметил Линднер в интервью газете Welt am Sonntag.

Поэтому, по его словам, правительство Германии должно представлять интересы Германии в Вашингтоне и указывать на негативные последствия для собственной страны. В то же время немецкая экономика тесно связана с американским рынком, и Германия не может быть заинтересована в торговой войне — она должна полагаться на экономическую дипломатию, уверен немецкий министр финансов.

В то же время Линднер выступил за то, чтобы воспринимать закон как возможность повысить конкурентоспособность Германии. «При ясном взгляде на вещи необходимо осознать, что постоянно повышающиеся требования ЕС к экономике в связи с ценами на энергоносители столь же опасны, как и нарушение конкуренции со стороны США», — подчеркнул Линднер.

Лидер СвДП не единственный, кто опасается негативных последствий закона о борьбе с инфляцией, запланированного США. Связанная с этим цель администрации Байдена — добиться лучшей защиты климата — поначалу звучит располагающе, отметила пресс-секретарь по экономической политике парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Юлия Клёкнер. Однако существует риск массовой дискриминации европейских компаний.

Лидер СДПГ Саския Эскен также осудила явно протекционистские черты американского законопроекта и предупредила, что другие промышленно развитые страны тоже могут принять подобные меры «в ущерб всем». Особенно в «нынешней ситуации глобальных кризисов» было бы «смертельно опасно проводить политику протекционизма», заявила Эскен.

Лидер партии зелёных Омид Нурипур приветствовал стремление к усилению защиты климата. В то же время он подчеркнул: «Мы не должны чинить друг другу препятствия на пути к климатической нейтральности». По его мнению, Германия должна более тесно координировать свои действия с США по вопросам экологических стандартов и надёжных цепочек поставок.

Закон о борьбе с инфляцией призван стимулировать промышленность США и отдать ей предпочтение перед иностранными конкурентами, поясняет Das Erste. Субсидии и налоговые льготы ориентированы на компании, использующие американскую продукцию или производящие её в США. По мнению европейских лидеров, антиинфляционный пакет ставит европейские компании в невыгодное положение.

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял этот вопрос во время своего государственного визита в США. Он предупредил, что закон создаст такие большие различия, что многие компании перестанут инвестировать в Европу, а это грозит расколом Запада. Министр экономики Германии Роберт Хабек уже объявил о «жёстком ответе» Евросоюза на принятие этого закона в США.

Несмотря на критику со стороны ЕС, правительство США не планирует последующих изменений в законе, отмечает немецкий телеканал. «У нас нет планов просить конгресс изменить закон», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако Белый дом работает с европейскими партнёрами над решением их проблем. Вопрос о том, как именно это должно происходить, остаётся открытым.

Президент США Джо Байден также дал понять, что не свернёт с курса на повышение независимости США от международных цепочек поставок. Однако Байден сказал, что в законопроекте есть незначительные недостатки, которые можно обсудить и устранить. Для этого ведутся переговоры на рабочем уровне, сообщает телеканал Das Erste.