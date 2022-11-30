Le Figaro: за ширмой пышного протокола визит Макрона в США будет похож на ожесточённые торги

Президент Франции Эммануэль Макрон стал главным лидером в Европе, с которым президент США Джо Байден может вести переговоры, пишет Le Figaro. Поэтому ожидается, что принимать его в Вашингтоне будут по высшему протоколу, но сами переговоры, вероятно, будут сложными.

Эммануэлю Макрону наверняка понравится, с какой помпезностью его будут принимать во время его второго государственного визита в США, пишет Le Figaro. В четверг ему собираются устроить грандиозный приём в саду Белого дома, а затем последуют три дня встреч с американской политической, научной, экономической и культурной элитой, а также государственный ужин в президентской резиденции. Но, как отмечает автор статьи, Макрону этого будет мало: он хочет конкретных результатов в этой поездке и порой ставит малодостижимые цели.

Эммануэль Макрон — первый глава государства, которого Джо Байден принял на самом высоком уровне по протоколу, как и Дональд Трамп в апреле 2018 года. С другой стороны, Макрон — первый французский президент, дважды побывавший в США. Франция зарекомендовала себя главным европейским партнёром Соединённых Штатов. На данный момент в Европе США не найдут лучшего партнёра, чем Макрон: Олаф Шольц ещё слишком мало находится в кресле канцлера Германии, а Великобритания Риши Сунака не входит в ЕС.

Именно этот «особый статус» Эммануэль Макрон намерен использовать, чтобы отстаивать интересы европейцев. Четыре года назад, как напоминает автор статьи, «разыгрывая бурную дружбу» с Трампом, он пытался спасти соглашение по иранскому атому, но тщетно. Сегодня его «крестовый поход» посвящён неравному влиянию ситуации на Украине на Европу и Америку.

Ведь в то время как Европа несёт на себе всю тяжесть энергетических и экономических последствий конфликта — дефицит, инфляция и угроза рецессии, — Соединённые Штаты получают двойную выгоду: продают европейцам газ вчетверо дороже, чем внутри страны, а также поставляют Европе оружие взамен того, что было отправлено Украине. Плюс неожиданно для Европы США приняли закон о снижении инфляции, который может негативно сказаться на Европе за счёт спонсирования инноваций Америкой и «искажения конкуренции», как отмечают в Брюсселе.

Макрон постарается убедить своего собеседника, что США не смогут сохранить политическое единство жителей Запада, если только европейцы будут страдать от экономических последствий антироссийских санкций и политики «Америка прежде всего».

Трансатлантическая рабочая группа создана, но пока ничего не дала. На недавнем саммите G20 у европейских лидеров сложилось неприятное впечатление, что глава Белого дома мало осведомлён об их проблемах. Его идея состояла в том, что европейцам просто нужно, как и американцам, принять закон, побуждающий людей покупать товары, произведённые в Европе.

Так что Макрон рассчитывает во время своего визита «ресинхронизировать повестку дня», в частности по украинскому вопросу. Он надеется получить для ЕС исключение из закона о снижении инфляции, которое действует в отношении Канады и Мексики. Но на этот счёт у него нет иллюзий, отмечает автор статьи.

Поэтому он предлагает более широкую и амбициозную идею: построить трансатлантическое сотрудничество в отраслях, которые относятся к будущему, и в финансировании инноваций. Он настаивает, что конкуренция в инновациях между Европой и США должна идти так, чтобы это шло на пользу развитию.

Чтобы претворить эти слова в жизнь, Макрон построил программу так, чтобы наполнить её встречами с представителями атомного и космического секторов — двух областей, в которых у США и Европы есть особые достижения. Но за пределами протокольных мероприятий переговоры Макрона и Байдена рискуют превратиться в ожесточённые торги, ведь ставки весьма высоки, пишет Le Figaro.