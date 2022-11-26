Le Figaro: Европа снова продемонстрировала своё бессилие перед волной миграции

Столкнувшись с самым большим наплывом нелегалов со времён миграционного кризиса 2015 года, Европа пытается латать дыры, но не в силах сдержать этот натиск, пишет заместитель главного редактора Le Figaro Филип Желье в редакционной статье. Как отмечает журналист, лидеры ЕС снова устраивают срочные совещания, однако не принимают никаких новых мер по борьбе с нелегальными пересечениями европейских границ. Тем временем незаконные перевозчики находят всё новые лазейки для въезда, сетует автор статьи.

Границы Европейского союза накрывает новая миграционная волна, констатирует заместитель главного редактора Le Figaro Филип Желье в редакционной статье. В середине ноября 234 пассажирам спасательного судна Ocean Viking потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться из Тулона на юге Франции до полуострова Жьен, расположенного ближе к северу. Десять дней спустя Греция обратилась за помощью в организации приёма 500 спасшихся беженцев, высадившихся в небольшом критском порту Палеохора. На балканском маршруте нелегальных перевозчиков уже не останавливает стена, возведённая Виктором Орбаном.

«Столкнувшись с самым большим наплывом нелегалов со времён миграционного кризиса 2015 года, Европа суетится, пытаясь залатать дыры», — пишет журналист. Он приводит «ужасающие» цифры: 281 тыс. нелегальных въездов с начала года и более 1800 утонувших.

Будто «на автомате» министры внутренних дел 27 стран устраивают срочную встречу для поиска «общеевропейского решения». Обещано усилить патрулирование внешних границ ЕС, закрыть некоторые пути въезда и укрепить «солидарность» между государствами-членами. Как отмечает обозреватель, в ответе европейских властей по-прежнему мало нового.

Тем временем можно было бы взглянуть на методы некоторых НПО, находящихся в подозрительной близости к незаконным перевозчикам, считает Жилье. Однако, по его словам, реформа системы предоставления убежища и иммиграции, предложенная Еврокомиссией более двух лет назад, продвигается со скоростью ленивца: правительства намерены завершить её только к европейским выборам 2024 года.

Пока же каждый нелегальный маршрут сменяется другим, в каждой стене появляется тоннель, и каждый кризис подрывает с трудом налаженные общественные механизмы, сетует автор статьи. ЕС превыше всего ценит своё пространство для свободного передвижения, которое является ценным преимуществом для его граждан, но не выделяет средств на его поддержание, пишет Желье. Миграционное давление вынуждает государства возвращаться к защите своих границ. «Вместо того чтобы объединять усилия, Европа-дуршлаг только доводит своё бессилие до предела», — делает вывод журналист.