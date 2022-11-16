France info: поток нелегальных мигрантов в ЕС не перестаёт расти
Поговорим об этом подробнее с Софией Долле. Добрый вечер, София!
СОФИЯ ДОЛЛЕ, журналист France info: Добрый вечер!
Европейское агентство по охране границ Frontex недавно опубликовало доклад из которого мы узнали, что с января 2022 года на границах Европы было зарегистрировано 275 500 нелегальных переходов. София, какие пути чаще всего выбирают мигранты?
СОФИЯ ДОЛЛЕ: Нужно знать, что есть два основных пути, которые используются для того, чтобы попасть в Европейский союз. Первый, самый популярный путь — через Балканы. Сначала мигранты прибывают в одну из балканских стран, а потом через Сербию, Албанию или Македонию пытаются пересечь границу с одной из стран ЕС, допустим, с Грецией. На этом пути с января по октябрь 2022 года было зарегистрировано более 128 тысяч незаконных пересечений границы. По сравнению с 2022 годом рост составил 168%. Второй по частоте использования мигрантами путь лежит через центральную часть Средиземноморья. Это здесь. В этом случае мигранты отправляются из Северной Африки, чтобы добраться до берегов Италии или Мальты. На этом пути с января по октябрь 2022 года было зарегистрировано более 85 тысяч незаконных пересечений границы. Это на 59% больше, чем в 2021 году. Соответственно, странами, больше всего подверженными наплыву мигрантов, становятся страны юга Европы, расположенные в непосредственной близости от миграционных путей. А именно Греция, Италия, Мальта, а также Испания
Какие национальности больше всех представлены в этих потоках?
СОФИЯ ДОЛЛЕ: Мы видим, что в зависимости от выбранного миграционного пути меняются представленные национальности. Возьмём, к примеру, путь через Балканы. Мигранты, которых мы там встречаем, в основном являются выходцами из Бурунди, Афганистана и Ирака. Если взять в качестве примера путь через центральную часть Средиземноморья, на этот раз мы встретим мигрантов родом из Северной Африки. Здесь и тунисцы, и марокканцы, и выходцы из Египта, как и из других африканских стран, таких как Сенегал или Кот-д’Ивуар.
За попытки добраться до европейского союза мигранты часто расплачиваются жизнью. С начала 2021 года 5684 мигранта погибли в попытке добраться до ЕС, и нужно иметь в виду, что около половины из них, а точнее, 2 836 человек умерли в попытке пересечь Средиземное море.
Дата выхода в эфир: 15 ноября 2022 года.
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