France info: поток нелегальных мигрантов в ЕС не перестаёт расти

С января 2022 года границу ЕС незаконно пересекли более 275 тысяч мигрантов, сообщает France info со ссылкой на недавний доклад европейского агентства по охране границ Frontex. Как сообщает телеканал, поток переселенцев через Балканы за год вырос на 128%, а через Средиземное море — на 59%. При этом более пяти тысяч человек лишились жизни в попытке добраться до Европы, напоминает журналистка София Долле.

Поговорим об этом подробнее с Софией Долле. Добрый вечер, София!

СОФИЯ ДОЛЛЕ, журналист France info: Добрый вечер!

Европейское агентство по охране границ Frontex недавно опубликовало доклад из которого мы узнали, что с января 2022 года на границах Европы было зарегистрировано 275 500 нелегальных переходов. София, какие пути чаще всего выбирают мигранты?

СОФИЯ ДОЛЛЕ: Нужно знать, что есть два основных пути, которые используются для того, чтобы попасть в Европейский союз. Первый, самый популярный путь — через Балканы. Сначала мигранты прибывают в одну из балканских стран, а потом через Сербию, Албанию или Македонию пытаются пересечь границу с одной из стран ЕС, допустим, с Грецией. На этом пути с января по октябрь 2022 года было зарегистрировано более 128 тысяч незаконных пересечений границы. По сравнению с 2022 годом рост составил 168%. Второй по частоте использования мигрантами путь лежит через центральную часть Средиземноморья. Это здесь. В этом случае мигранты отправляются из Северной Африки, чтобы добраться до берегов Италии или Мальты. На этом пути с января по октябрь 2022 года было зарегистрировано более 85 тысяч незаконных пересечений границы. Это на 59% больше, чем в 2021 году. Соответственно, странами, больше всего подверженными наплыву мигрантов, становятся страны юга Европы, расположенные в непосредственной близости от миграционных путей. А именно Греция, Италия, Мальта, а также Испания

Какие национальности больше всех представлены в этих потоках?

СОФИЯ ДОЛЛЕ: Мы видим, что в зависимости от выбранного миграционного пути меняются представленные национальности. Возьмём, к примеру, путь через Балканы. Мигранты, которых мы там встречаем, в основном являются выходцами из Бурунди, Афганистана и Ирака. Если взять в качестве примера путь через центральную часть Средиземноморья, на этот раз мы встретим мигрантов родом из Северной Африки. Здесь и тунисцы, и марокканцы, и выходцы из Египта, как и из других африканских стран, таких как Сенегал или Кот-д’Ивуар.

За попытки добраться до европейского союза мигранты часто расплачиваются жизнью. С начала 2021 года 5684 мигранта погибли в попытке добраться до ЕС, и нужно иметь в виду, что около половины из них, а точнее, 2 836 человек умерли в попытке пересечь Средиземное море.

Дата выхода в эфир: 15 ноября 2022 года.