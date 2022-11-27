France info: Франция и Германия заключили соглашение о солидарности в области энергетики
Рукопожатие и дружественная атмосфера.
Рукопожатие и дружественная атмосфера.
Бывший украинский министр энергетики Иван Плачков заявил, что страна сталкивается с проблемой большой нехватки оборудования для поддержания работы энергетической системы, пишет агентство УНИАН.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча группового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Мексики.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего выступления на Псковском международном медиафоруме рассказал о «добрососедстве» со странами Североатлантического альянса, вплоть до попыток натовских беспилотников пересечь российскую госграницу в регионе.
Эксперт норвежского телеканала NRK Карл-Эрин Торп прокомментировал появление камерунского футболиста Гаэля Ондуа в бутсах с российским флагом на матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии.
Российский исполнитель Вадим Капустин получил приглашение принять участие в культурной программе на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре.
Проводимая американским президентом Джо Байденом политика, направленная на сдерживание Китая, идёт вразрез с интересами европейских стран, которые могут столкнуться с экономической катастрофой. Об этом заявил обозреватель Николас Винокур в статье для газеты Politico.
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Выход Соединённых Штатов из состава Североатлантического альянса мог бы помочь решить конфликт на Украине. Такое мнение выразил заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для The Hill.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Мексикой.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что новые документы предоставляют доказательство того, что США пытались установить контроль над патогенами в лабораториях, расположенных на Украине.
Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ заявила, что в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов.
Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.
Сборная Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу встречается с командой Мексики.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что один сирийский военный погиб в провинции Идлиб под обстрелом террористов.
Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.
Нападающий сборной Бразилии Неймар показал, как выглядит его нога после травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 с припасами стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Германией и Испанией.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, когда восстановится после травмы.
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Дании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ заявила, что европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису.
Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.
Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.
Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции.
Сборная Мексики встречается в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.
Действующий президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого победил на прошедших 20 ноября президентских выборах. Это уже шестые его выборы.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Дании.
Сборная Аргентины встречается в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Мексики.
В МВД Казахстана заявили, что в Астане правоохранительные органы пресекли незаконную акцию, нарушавшую общественный порядок.
Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал ситуацию с контрактом российского полузащитника Алексея Миранчука.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Дании.
Американские власти готовы ослаблять санкции против Венесуэлы, добиваясь проведения выборов в стране, заявил представитель администрации США высокого ранга.
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Дании.
Ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, заявил обозреватель издания 19FortyFive Роберт Келли.
Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски догнал легендарного бразильского футболиста Пеле по забитым мячам за сборные.
Сборная Франции одержала победу в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Дании.
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел страны Владимира Макея.
Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.
Сборная Франция по футболу переиграла команду Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Президенты Таджикистана и Франции Эмомали Рахмон и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.
Сборная Франции одержала победу над командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.
В матче второго тура группы С на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре сыграют команды Аргентины и Мексики.
Американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает американский Минфин.
Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.
Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.