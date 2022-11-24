Oilprice.com: Европа ещё долго не сможет отказаться от российского СПГ

Европа, похоже, не сможет в ближайшей перспективе сократить свою зависимость от российского сжиженного природного газа, и это оказывается проблемой более серьёзной, чем предполагалось первоначально. Как пишет портал Oilprice.com, странам Евросоюза необходим российский СПГ, поэтому Россия продолжает получать с него доходы, пока такие поставки в основном идут без излишнего внимания.

Всё ближе тот день, когда Европа прекратит импорт нефти из России, но ЕС по-прежнему трудно отказаться от всех российских энергоносителей. Как пишет Oilprice.com, зависимость от газа оказывается проблемой более серьёзной, чем предполагалось первоначально.

Как отмечает портал, регион продолжает в значительной степени зависеть от российского сжиженного природного газа. По данным норвежской аналитической компании Rystad Energy, в период с марта по октябрь экспорт СПГ вырос примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Поставки российского СПГ за год до сентября составили 1,2 млн тонн, что эквивалентно $1–2 млрд.

Европа изо всех сил пытается пополнить свои запасы к зиме, когда спрос начнёт расти. Считается, что хранилища ЕС заполнены примерно на 95%, и многие суда, перевозящие СПГ, задерживаются в европейских портах в ожидании свободного места для разгрузки. Но в связи с тем, что Москва сократила поставки по «Северному потоку — 1», многим странам пришлось переключиться на российский СПГ, поставляемый частной компанией «Новатэк». Это неудивительно, учитывая, что Россия является четвёртым по величине производителем сжиженного газа в мире. Это, в свою очередь, означает, что в последние годы многие страны мира в своих энергопоставках стали полагаться именно на него. Страна обеспечивает около 15% европейского СПГ — заменить такие объёмы в сжатые сроки за счёт диверсификации непросто. Аналитики Rystad Energy считают, что в следующем году этот показатель вряд ли снизится.

«Странам Евросоюза необходим СПГ. Поэтому им удобно закрывать глаза на российский СПГ, тогда как Россия продолжает получать с него доходы, пока такие поставки в основном идут без излишнего внимания», — объясняет специалист по глобальным исследованиям из Центра международной энергетической политики Анна-Софи Корбо.

США вводят санкции в отношении российской энергетики, а ЕС следует их примеру, но сохранение зависимости от российского газа может создать блоку трудности, поскольку Европа становится уязвимой для любых сокращений со стороны России. Поэтому, чтобы восполнить дефицит, некоторые европейские державы обращаются к другим богатым газом странам. Объявленный в марте план Евросоюза REPowerEU направлен на диверсификацию поставщиков газа в регион и расширение масштабов перехода на возобновляемые источники. В качестве потенциального поставщика в Европу ЕС назвал Норвегию, второго по величине регионального производителя газа после России. Норвегия неуклонно наращивает производство, чтобы поддержать отказ ЕС от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Некоторые страны уже перешли на другие источники, практически не полагаясь на поставки из России. Например, Великобритания не зависит от российского газа, поскольку энергетическая компания Centrica подписала соглашение с норвежской Equinor о дополнительных поставках в течение следующих трёх зим. У Кипра также есть другие поставщики, которые не зависят от России. Однако Франция сохраняет зависимое положение: Россия поставляет ей 24% от общего объёма газа, импортируемого страной. Зависимость Германии составляет 46%, а Венгрия покупает в России больше голубого топлива, чем составил объём её потребления за весь год. Таким образом, притом что некоторым странам отказаться от поставок из России относительно легко, других беспокоит их энергетическая безопасность в случае разрыва всех энергетических связей с Москвой.

Важную роль в восполнении этой нехватки играют США и Ближний Восток, которые поставляют в Европу большие объёмы СПГ. Однако по-прежнему существуют опасения по поводу дефицита, из-за которого в течение 2022 года цены на газ взлетели до небес. В настоящее время Германия изучает возможности строительства пяти новых терминалов СПГ с таким расчётом, чтобы прибывающие танкеры не разворачивались из-за нехватки мест для разгрузки.

Как заключает автор материала, независимо от степени своих стараний, Европа, похоже, не в состоянии сократить свою зависимость от российского СПГ. Её отказ от российской нефти мало что значит, если регион по-прежнему «перекачивает» средства в Россию в уплату за импорт СПГ. И, несмотря на активные попытки Норвегии, США и других стран всего мира обеспечить снабжение Европы, это позволит решить проблему лишь ненадолго. Её долгосрочному отказу от российских энергоносителей могло бы способствовать увеличение инвестиций в европейскую газовую инфраструктуру и сектор возобновляемых источников энергии. Однако в ближайшее время она, скорее всего, будет и дальше в значительной степени зависеть от российских энергоресурсов.