Предвестник полной блокады Запада: Bloomberg о предупреждении «Газпрома» ограничить поставки в Молдавию

«Газпром» обвинил Украину в том, что она отбирает газ, который направлялся в Молдавию. Поэтому теперь Россия сократит свои поставки по этому направлению, отмечает Bloomberg. Учитывая, что это последняя ветка, которая несёт российский газ в Европу, там опасаются полной остановки поставок.

«Газпром» пригрозил сократить поставки газа в Европу через Украину, сообщает Bloomberg. Это происходит как раз в тот момент, когда похолодание вынуждает европейцев использовать свои запасы газа.

Украинский маршрут — последний трубопровод, по которому российский газ по-прежнему доставляется в Западную Европу, отмечает автор статьи. Эксперты уже давно готовятся к тому, что и здесь объёмы тоже будут ограничены, поэтому после этих новостей цены на газ выросли всего на 2%.

«Газпром» предупредил, что с 28 ноября ограничит объёмы транзита газа, поскольку часть газа, который предназначен для Молдавии, по словам российских представителей, оседает на Украине. Ограничения будут введены в этом же количестве. По подсчётам «Газпрома», на данный момент Украина накопила 52,52 млн кубометров газа, предназначенного для Молдавии. Сейчас «Газпром» отправляет в Европу через Украину около 43 млн кубометров газа в день, из них в Молдавию — 5,7 млн кубометров.

Но европейские страны опасаются, что ситуация может привести к полной остановке транзита газа по этой ветке, тем более что между Россией и Западом остаются спорные моменты по договорённостям. Как отмечают эксперты, даже притом, что сейчас хранилища газа в Европе заполнены больше, чем обычно, зима без российского газа будет для европейцев сложной.

Пока же Европе помогает компенсировать сокращение российских поставок импорт сжиженного газа и снижение спроса со стороны промышленности на фоне высоких цен, отмечает Bloomberg.