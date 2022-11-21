FAZ: «вынуждены переплачивать миллиарды» — терминалы СПГ обойдутся Германии в два раза дороже

Строительство терминалов СПГ обойдётся Германии в гораздо большую сумму, чем изначально планировалось, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В 2022 году на их создание было выделено €2,94 млрд, но сейчас эта сумма выросла ещё на €3,5 млрд. Приняв «безальтернативное решение» использовать сжиженный природный газ, немецкие власти «поставили себя в зависимое положение и теперь вынуждены переплачивать миллиарды», раскритиковал инициативу политик от Левой партии Германии Виктор Перли.
Строительство и техническое обслуживание плавучих терминалов СПГ обойдётся Германии в два раза дороже, чем изначально планировалось, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В 2022 году на реализацию этого проекта по обеспечению энергетической безопасности страны было выделено €2,94 млрд. Теперь сумма выросла приблизительно на €3,5 млрд, достигнув отметки €6,56 млрд.
Повышение расходов связано с «динамично развивающейся ситуацией», которая отражается на стоимости эксплуатации объектов, а также цене дополнительных инфраструктурных мероприятий, объяснили в немецком министерстве экономики. Там подчеркнули, что строительство терминалов жизненно необходимо для энергоснабжения страны, особенно на фоне сначала сокращения, а потом и полного прекращения газовых поставок из России.
На данный момент у Германии нет наземных терминалов СПГ, продолжает издание. Министерство сделало ставку на строительство плавучих станций потому, что их можно быстрее ввести в эксплуатацию. Конкретная дата их запуска пока не называлась, но первые две планируется открыть уже в этом году.
Из документов бюджетного комитета также следует, что срок их эксплуатации продлится 15 лет, а не 10, как планировалось изначально. Политик от Левой партии Германии Виктор Перли, занимающийся вопросами бюджетной политики, раскритиковал светофорную коалицию за «безальтернативное решение» использовать сжиженный природный газ. По его словам, в результате власти страны «поставили себя в зависимое положение и теперь вынуждены переплачивать миллиарды». Зелёный политик Кристиан Киндлер согласился с тем, что «в краткосрочной перспективе важно обеспечить снабжение страны газом», но также предостерёг от наращивания избыточных мощностей в сфере добычи ископаемых ресурсов.
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