WSJ: предстоящей зимой Европе не стоит истощать запасы газа

Европа приступила к отбору газа, поспешно закачанного ею в хранилища после того, как Россия перекрыла трубопроводные вентили. Как пишет The Wall Street Journal, чтобы в будущем континенту так же повезло, нельзя чрезмерно истощать запасы предстоящей зимой.

На этой неделе Европейский союз впервые в сезоне перешёл от заполнения газовых хранилищ к отбору топлива из них. Как пишет The Wall Street Journal, об этом сообщила ассоциация операторов европейской газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe. Тёплая погода позволила позже включить отопление в домах и торговых помещениях, а на их долю обычно приходится около половины годового потребления газа в регионе.

Как отмечает издание, высокие температуры и крупные поставки сжиженного природного газа помогли ЕС выполнить краткосрочные задачи по обеспечению энергетической безопасности. Подземные хранилища сейчас заполнены на 95,5%, а это больше целевого показателя в 80%. Блок также нацелен на добровольное сокращение потребления в объёме 15% с августа по март 2023 года, хотя пока эта цель не достигнута. По данным Оксфордского института энергетических исследований, спрос на это топливо в октябре составлял 71% от среднего показателя за последние пять лет.

Большую часть экономии обеспечили работающие на газе производители такой продукции, как цемент и удобрения, сократившие его использование из-за неподъёмных счетов за электроэнергию. В целом объёмы промышленного производства в еврозоне держатся на прежнем уровне, но дороговизна газа создаёт серьёзную угрозу промышленной базе региона. Спотовые цены на доставленный в Европу СПГ составляют €107 за мегаватт-час. В августе они вышли на пиковое значение в €350, и поэтому налицо существенное снижение цен. Но это всё равно примерно в шесть раз больше прежнего среднего уровня.

Сейчас всё внимание приковано к подготовке к зиме 2023 года. По расчётам Оксфордского института энергетических исследований, в идеале европейские газовые хранилища в начале апреля должны быть заполнены на 40%, чтобы достигнуть такого же уровня готовности, как сейчас. Этот сценарий предполагает, что поставки из России и из других источников должны быть больше, чем в настоящее время. Чтобы подготовиться должным образом, очень многое надо сделать правильно.

Если тёплая погода сохранится, отбор газа будет сведён к минимуму. В предыдущие годы, когда наступало похолодание, как в 2018 году, Европа потребляла до 73 млрд кубометров газа. В более мягкие зимы объёмы потребления составляли от 45 до 53 млрд кубометров. На такие же показатели надо настраиваться сегодня. Домохозяйства сейчас бережливо и расчётливо используют электроэнергию, но, если температура опустится, делать это будет сложнее.

Что касается поставок, то, если Пекин откажется от своей политики нулевой терпимости к COVID, сделать запасы в следующем году будет труднее с учётом нехватки трубопроводного газа из России. В 2022 году Китай импортировал на 20% меньше СПГ, чем в обычных условиях, поскольку в некоторых отраслях его экономики по-прежнему действуют пандемийные ограничения. Когда они будут сняты, Европе придётся сражаться за ресурсы.

Кремль тоже может прекратить поставки, ведь примерно 60 млн кубометров российского газа всё ещё ежедневно идет в Европу по двум региональным трубопроводам. Россия может остановить прокачку газа, чтобы причинить ЕС дополнительную боль. Это лишь малая доля от общего объёма газовых потребностей Европы, но любое сокращение поставок наверняка вызовет скачок цен.

Как заключает автор статьи, после того как Россия перекрыла вентиль, Европа справляется удивительно неплохо, но всё это благодаря везению и щедрости. По имеющимся оценкам, ЕС в этом году потратит $100 млрд на дополнительные закупки наличного СПГ, однако неизвестно, сможет ли он сделать то же самое в будущем году.