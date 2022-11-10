Focus Online: крупнейший немецкий сталелитейный концерн Thyssenkrupp переживает кризис из-за роста цен на газ

Если цена на газ продолжит расти, немецкая сталелитейная компания Thyssenkrupp будет вынуждена закрыть ряд своих заводов, пишет Focus Online. Отмечается, что на начало 2022 года Thyssenkrupp покрывали 40% своей потребности в энергии за счёт российских газа и угля.

Немецкий концерн Thyssenkrupp является крупнейшим сталелитейным предприятием во всей Европе, пишет Focus Online. По словам одного из сотрудников, нынешний кризис компании, вызванный пандемией, украинским кризисом и инфляцией, является самым тяжёлым на его памяти.

В компании Thyssenkrupp заняты 100 тыс. сотрудников по всему миру, пишет издание: её оборот за прошлый год составил €34 млрд. На данный момент основной проблемой является энергия: как отмечает Focus Online, сейчас вопрос энергетики стал самым важным для немецкого бизнеса.

Согласно опросу немецкой торгово-промышленной палаты, 82% немецких предприятий считают цены на энергию угрозой своему бизнесу. Кроме того, многие из них опасаются, что ситуация может стать ещё хуже.

Между тем, на момент начала этого года Thyssenkrupp покрывала 40% своей потребности в энергии за счёт российских нефти и угля, пишет Focus Online. На предприятии не стали говорить, какова доля российских углеводородов в энергопотреблении компании на данный момент. В официальном заявлении Thyssenkrupp отмечается, что если цены на газ продолжают расти, то компания будет вынуждена остановить работу некоторых заводов.

Несмотря ни на что, в 2022 году прибыль Thyssenkrupp до вычета налогов составила €376 млн. По словам одного из сотрудников компании, причина заключается в качестве продукции. Тем не менее руководство компании беспокоится о будущем. При наихудшем сценарии, который подразумевает полное прекращение поставок газа, компании грозит закрытие. В качестве реакции, в Thyssenkrupp работают над переходом к возобновляемым источникам энергии.