Le Figaro: Европа намерена наладить совместные закупки газа до конца месяца

Европейские страны договорились о том, чтобы закупать газ совместно, а не конкурировать за него, подпитывая рост цен, пишет Le Figaro. Они намерены запустить этот механизм до конца ноября. Покупать энергоресурсы они теперь будут у «надёжных» поставщиков — Норвегии, США, — хотя им и приходится платить за американский газ вчетверо дороже.

Европейские страны договорились произвести совместные закупки газа, чтобы тем самым сдержать цены, пишет Le Figaro. И они намерены наладить эту систему до конца ноября, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он выразил радость по поводу того, что им удалось прийти к согласию о таких совместных закупках, которые должны укрепить их позиции на переговорах с поставщиками.

Он также выразил надежду, что и цены на газ благодаря этому станут «разумными». В августе они достигли пиковых значений (€320), а потом снизились до €100. И сейчас европейские хранилища газа заполнены на 95% — это выше, чем планировали чиновники.

Лидеры европейских стран также выступили в поддержку введения «временного» механизма ограничения цен на газ, который используется для производства электроэнергии. Эта инициатива уже работает в Испании и Португалии, и Франция хочет расширить её на весь Евросоюз. Кроме того, они призвали ускорить переговоры ЕС с «надёжными» производителями энергоресурсов, среди которых называют Норвегию и США. Они хотят извлечь выгоду из общего экономического веса Евросоюза, а не конкурировать, подпитывая рост цен.

«Россия больше не будет нашим поставщиком газа, и, я думаю, очень надолго, учитывая поведение Владимира Путина», — заявил Тьерри Бретон. Он отметил, что Европа диверсифицировала поставки за счёт Катара, Норвегии, США. Впрочем, он согласен, что то, что Европа платит за американский сжиженный газ в четыре раза больше, чем американцы, не нормально. Он заверил, что в ближайшее время они намерены обсудить этот вопрос, пишет Le Figaro.