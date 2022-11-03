Deutsche Wirtschafts Nachrichten: настоящие тяготы Европы ещё даже не начались

Из-за относительной стабилизации цен на газ некоторые оптимисты уже говорят, что энергетический кризис в Европе закончился, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако до этого ещё далеко, отмечает издание: согласно анализу консалтингового агентства Rystad Energy, у России гораздо больше возможностей для энергетической эскалации, чем у Запада.

Непривычно тёплая погода для осени, активная закупка сжиженного газа и заполненность газовых хранилищ привели к тому, что энергетическая обстановка в Европе несколько стабилизировалась, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Цены на газ начали постепенное снижение: некоторые оптимисты даже заявили, что энергетический кризис в Европе подошёл к концу.

Однако о преодолении кризиса говорить ещё очень рано, считает издание. Цены точно снова начнут расти, когда настанут холода, а поставки на рынке СПГ сократятся за счёт потребителей-конкурентов из Азии. Кроме того, Россия может повысить давление за счёт сокращения поставок по ещё остающимся каналам. Как пишет издание, настоящие тяготы для Европы ещё даже не начались.

Консалтинговое агентство Rystad Energy обрисовало три возможных сценария для Европы, пишет Deutsche Wirtshcafts Nachrichten. В рамках первого сценария Россия сохраняет свой текущий уровень экспорта газа в Европу, при этом ЕС вводит эмбарго на российскую нефть. Такой сценарий всё равно будет означать кризис в Европе, но не катастрофу, даже если зима 2023 года будет холодной.

В рамках второго сценария Россия полностью прекращает поставки своего газа в Европу через территорию Украины, так что Европа недосчитается ещё 10—12 млрд кубометров голубого топлива в год. В таком случае ЕС понесёт дополнительные издержки на миллиарды евро. Россия же постарается компенсировать свои потери за счёт новых потребителей.

Экстремальный сценарий подразумевает тотальную «энергетическую войну», в рамках которой Россия прекратит поставки даже по «Турецкому потоку», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Из-за этого Европа недосчитается ещё 15 млрд кубометров газа. Кроме того, в рамках этого сценария Россия атакует европейскую инфраструктуру по поставке газа. В результате ЕС будет испытывать катастрофическую нехватку голубого топлива: к ноябрю 2023 года газовые хранилища опустеют.

Как отмечает издание, анализ Rystad Energy имеет свои пределы, поскольку он концентрируется только на энергетической сфере и не затрагивает события на поле боя на Украине. Тем не менее из этого анализа можно извлечь два важных урока, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Первый состоит в том, что у России больше возможностей для эскалации, чем у Запада. Второй состоит в том, что даже полное эмбарго на российские энергоресурсы не опустошит российскую казну, поскольку чем больше российских углеводородов будет исключено с рынка, тем больше на них будет расти цена.