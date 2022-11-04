Le Figaro: Европа может столкнуться с нехваткой газа к концу 2023 года, предупредили в МЭА

По данным газеты, эксперты агентства подсчитали, что при сценарии полного прекращения поставок российского голубого топлива с параллельным восстановлением экономики Китая, который начнёт оттягивать на себя значительную часть экспорта сжиженного природного газа (СПГ), дефицит ресурса составит для европейских стран около 30 млрд кубометров.

По прогнозам МЭА, европейские газовые хранилища к началу зимнего периода 2023-2024 гг. удастся заполнить лишь на 65%, пусть даже сейчас уровень их загрузки и составляет 95%.

«Несмотря на наличие «подушки безопасности», которую обеспечивает нынешний уровень запасов, а также недавнее снижение цен на газ и необычно высокие температуры, не стоит делать слишком оптимистичных выводов на будущее», — цитирует Le Figaro доклад агентства.

В документе при этом подчёркивается, что геополитическая и экономическая конъюнктура к лету 2023 года почти наверняка претерпит значительные изменения, что повлияет на возможности Европы по закупке газа и заполнению хранилищ, пишет Le Figaro.

По мнению экспертов МЭА, эти изменения прежде всего коснутся позиции России: если по итогам нынешнего года Москва должна будет в общей сложности поставить в Европу около 60 млрд кубометров газа, поскольку сохраняла практически нормальный объём поставок на протяжении первого полугодия и лишь затем стала сокращать их на фоне украинского конфликта, то в 2023-м такое будет уже крайне маловероятным — Москва может даже полностью прекратить газовый импорт в европейском направлении.