Der Tagesspiegel: немецкие фермеры вынуждены бороться за существование

Цены на удобрения в Германии находились на рекордном уровне ещё до начала боевых действий на Украине, но с конца февраля они снова резко возросли, отмечает Der Tagesspiegel. В совокупности с ростом цен на энергию, нехваткой персонала, засушливым летом и отсутствием кормов для животных это затрудняет работу фермерских хозяйств в стране до такой степени, что многим приходится бороться за своё существование. Чтобы покрыть расходы, цены на продукцию нужно поднять в три-четыре раза, пишет немецкая газета.

В сельскохозяйственном кооперативе в Байерне на юге Бранденбурга резервуары для сжиженного газа общим объёмом 12 тыс. литров были хорошо заполнены ещё несколько месяцев назад. Это удача для Марко Айзерманна: управляющий кооператива даже не хочет представлять, что будет, если ему придётся покупать больше газа сейчас по высоким ценам, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Тем не менее Айзерманн размышляет над тем, не придётся ли в начале года резко повысить цены на зерно, молоко и мясо, которые производятся в его кооперативе, чтобы покрыть высокие затраты на энергию.

После начала российской спецоперации на Украине аварийная ситуация для многих фермерских хозяйств в Германии только обострилась. Если взять в качестве примера кооператив Эйзермана в Байерне, оценить масштабы проблем можно по следующим цифрам: до начала военных действий цена на сжиженный газ составляла 30 центов за литр в конце 2021 года — сейчас она составляет около 90 центов. Кроме того, фермеры столкнутся с гораздо более высокими расходами на электроэнергию в конце года, когда истечёт срок действия существующих контрактов. «Не позднее начала года цены на нашу продукцию должны будут вырасти в три-четыре раза, чтобы покрыть расходы на электроэнергию. Что это означает для потребителей, должно быть ясно», — переживает Айзерманн.

Работа предприятий, подобных кооперативу Марко Айзерманна, будет поставлена на карту, когда комиссия по ценам на газ представит свой окончательный отчёт канцлеру Олафу Шольцу, министру экономики Роберту Хабеку и министру финансов Кристиану Линднеру в этот понедельник. Комиссия хочет представить условия, на которых будет предоставляться государственная помощь для всех секторов, то есть не только для сельского хозяйства, поясняет издание.

Кроме того, комиссия хочет внести дополнительные предложения о том, как можно сэкономить газ в нынешней ситуации. Но это нелегко сделать на таком предприятии, как кооператив в Байерне, где имеется свинокомплекс на 630 голов и 400 голов крупного рогатого скота. Поросятам, например, необходима постоянная температура 25 °С, и её нельзя просто понизить.

Как подчёркивает Der Tagesspiegel, сельскохозяйственный сектор — одна из отраслей, которая ждёт от политиков быстрых решений по торможению цен на газ. В основном это связано с высокими ценами на удобрения, которые являются самой большой проблемой для большинства фермеров. Ещё до начала боевых действий на Украине цены находились на рекордном уровне, но с конца февраля они резко выросли. Высокие цены на удобрения, нехватка персонала, засушливое лето и отсутствие кормов для животных — «сумма этих проблем делает бизнес чрезвычайно трудным», — рассказывает Айзерманн.

Поэтому министр сельского хозяйства Саксонии-Анхальт Свен Шульце убеждён, что все меры помощи со стороны федерального правительства «должны быть доступны для сельскохозяйственного и продовольственного сектора в той же степени, что и для других отраслей». Председатель Конференции министров сельского хозяйства в интервью Der Tagesspiegel сообщил, что резкий рост стоимости энергии уже несколько месяцев создаёт проблемы для сельскохозяйственной и пищевой промышленности, а также других отраслей. Компании испытывают прямое воздействие — например, высокие затраты на топливо, газ, электроэнергию и нефть. «Косвенно, например, рост цен на удобрения уже давно стал для многих непреодолимым бременем», — отметил Шульце.

В то время как отдельные отрасли сельского хозяйства, например, свиноводство, пострадали от значительного снижения продаж, молочная промышленность в Германии пока переживает кризис сравнительно благополучно. Однако инфляция в основном затрагивает брендовые и натуральные продукты высокого качества. Экспорт также снизился в условиях конкуренции на мировом рынке. «Во многих областях мы больше не можем экспортировать», — описывает ситуацию управляющий директор Ассоциации молочной промышленности Германии Экхард Хойзер.

Планируемое освобождение от высоких цен на газ и электроэнергию должно оказать широкое влияние на сельскохозяйственный сектор, считает Федеральное министерство сельского хозяйства. «Это особенно важно для небольших и средних ферм, которые не могут просто переложить на следующее звено свои возросшие вспомогательные расходы в условиях конкуренции», — пояснил представитель министерства.

Эксперт концерна BayWa по сельскому хозяйству Йорг Мигенде перечисляет целый ряд областей, в которых сельское хозяйство рискует оказаться в тяжёлом положении из-за высоких цен на газ — от молочных заводов до сельскохозяйственной техники с покрасочными камерами и до сушки, обеспечивающей сохранность зерна и кукурузы. «Однако высокие тарифы на газ оказывают наибольшее влияние на цены на удобрения, которые перекладываются на плечи фермеров», — такова оценка эксперта.