BFM TV: «недалеко от хаоса» — нехватка топлива может уничтожить сельское хозяйство во Франции

Топливный кризис во Франции может стать последним гвоздём в крышку гроба для всей сельскохозяйственной отрасли, приводит BFM TV предупреждение вице-президента Национальной федерации профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) Люка Смессара. Он призывает правительство включить сельхозработников в список приоритетных профессий для внеочередного обслуживания на заправках, в противном случае негативные последствия могут испытать на себе тысячи французов.

Дефицит топлива во Франции ощущают на себе представители множества профессий, пишет BFM TV: работники скорой помощи, участковые медсёстры, пожарные, полицейские, водители такси, а теперь к этому списку присоединились работники сельского хозяйства. Вице-президент Национальной федерации профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) Люк Смессар предупреждает, что после летней жары нехватка топлива может стать последним гвоздём в крышку гроба для всей отрасли.

Как рассказывает издание, для Смессара и его коллег осень — один из самых важных периодов: сейчас сеют будущий урожай. Однако ему пришлось прекратить посев: его трактор в простое, потому что он безнадёжно ждёт доставку 5 тыс. литров топлива, необходимого для продолжения работ. На его участке «остаётся засеять пшеницей 37 гектар», и на это потребуется «800—900 литров топлива в день». «Я думаю, что нам недалеко до хаоса, если мы скоро не получим (топливо. — ИноТВ)», — предупреждает вице-президент FNSEA.

Люк Смессар также постоянно беспокоится о нехватке кормов для животных, которых он разводит: для перевозки запасов пшена он использует аппарат, который также работает на топливе. «Мы заполнили его резервуар, перелив (горючее. — ИноТВ) из комбайна, которым пользовались летом», — объясняет аграрий.

Таким образом, отмечает BFM TV, сложившаяся ситуация выглядит неприемлемой для сельского хозяйства. Его представители требуют включить их в состав приоритетных профессий, чтобы получать бензин. К тому же, как подчёркивает Люк Смессар, долгое отсутствие топлива грозит сказаться на тысячах французов. «Необходимо, чтобы правительство осознало, что мы сейчас работаем ради завтрашнего молока, пшеницы, сахара, которые будем есть этой зимой», — указывает вице-президент федерации профсоюзов. По его словам, нехватка топлива «неизбежно приведёт к негативным последствиям» в сельском хозяйстве.